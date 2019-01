Karlovy Vary – Glosa redaktora Jana Havelky

Jan Havelka, redaktor Karlovarského deníku. | Foto: DENÍK/Archiv KD

Stále častěji od svých známých slyším, že vyráží do městského divadla. Musím říct, že je to vždy potěšující pocit, že se najdou lidé, které tato forma kultury baví a láká, a divadlo není zbytečným objektem. Je pravda, že když nové vedení města udělalo v divadle nejrůznější změny a obnovilo soubor, tak jsem měl trochu obavy z toho, jak situace dopadne a zda lidé novinky přijmou. Na první hru jsem slyšel smíšené názory a některé se nevyjadřovaly úplně lichotivě. Je ale asi dobře, že divadlo pokračuje a snaží se nabídnout další kus. Podle mého názoru totiž není divadlo rozhodně zbytečné a ke Karlovým Varům patří stejně jako hokej. Líbí se mi, že se tam konají nejen divadelní představení, ale také nejrůznější koncerty. Sám jsem navštívil například vystoupení slovenské kapely No Name a byla to opravdová bomba. Určitě přeji nové hře Potmě, aby se lidem líbila a odcházeli z divadla skutečně spokojeni a s pocitem, že si užili dobrou zábavu. Doufám, že je ještě stále dost lidí, kteří dávají přednost hereckým výkonům naživo, než jen milionkrát omletým filmům v televizi, kde od první chvíle přesně víte, co se bude dít, či béčkovým DVD, které mají pochybnou kvalitu. Každá snaha o kulturu je dobrá a ukazuje nám, že je ještě z čeho se těšit. To, že všechno není vždy naprosto ideální, je jasné a hlavně – umění není sport, kde o úspěchu rozhodují góly či každá sekunda. Umění je o pocitu a ten máme každý jiný…