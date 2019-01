Karlovy Vary – Glosa redaktora Jana Havelky

Jan Havelka, redaktor Karlovarského deníku. | Foto: DENÍK/Archiv KD

Není ani jeden den, kdy bychom se nedozvěděli o tom, jak někdo někoho zmlátil, vlastní nedbalostí naboural, kradl, podváděl či loupil. Někdy je to máslo v obchodě, jindy mnohem závažnější věci. Na člověka padá tíseň, říká si, že už vlastně nic není bezpečné a babička žádající o pomoc na přechodu se stává v očích některých lidí nebezpečnou maniačkou. Nevím, jestli za podobný názor můžou jen akční filmy, ale zdá se mi, jakoby v lidech stoupala agresivita a naštvanost. V určitém směru se tomu nedivím, protože je celkově mezi lidmi opravdu špatná nálada, ke které nepřispívá ani stálé zdražování, politici bijící se v prsa jako boxeři v ringu či pseudohvězdy, které si myslí, že jsou nejlepšími na světě. Je však potřeba se těmto pocitům nepoddat a snažit se hledat i lepší stránky života a optimismus. Je to čím dál těžší, ale je snad pořád dostatek věcí, které dokáží člověka nějakým způsobem oblažit a potěšit. Nejlépe je to vidět v menších obcích, kde i když se právě nemají nejlépe, tak se ještě stále dokáží bavit a relaxovat. Zkusme si z toho něco vzít taky, a brát věci s nadhledem. Je totiž celá řada věcí, pro které stojí za to pokračovat. Když vás někdo naštve a bude se vám zdát, že byste ho měli praštit, tak se hoďte do klidu. Pokud se ten člověk chová jako vůl, určitě to za vás brzy udělá někdo jiný…