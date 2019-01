Karlovy Vary - Glosa redaktorky Ivany Kalinové

Ivana Kalinová | Foto: DENÍK/Archiv KD

Kdo včera zaspal? Silničáři, magistrát, nebo všichni? Tuto otázku si zřejmě kladl nejeden řidič, který se ráno smykem projížděl po zapadaných Karlových Varech. Komunikace totiž v centru lázní, ale i v dalších čtvrtích města byly zasypané sněhem, který se na město snášel po celou noc. A výtky lidí na práci silničářů pak nebraly konce. No ano, kdybychom měli k dispozici psí spřežení, protože pro ta byly včerejší komunikace skvěle připravené, pak bychom si asi nestěžovali. Ani chodci to včera neměli jednoduché. Rozbředlý sníh plný soli, to byla asi jediná představa magistrátu a firmy pověřené úklidem komunikací od sněhu.

Na druhou stranu je třeba uvést, že auto si včera odepřel málokdo, stejně jako vjezd do centra města. Z tohoto výčtu je třeba vyjmout zásobovací vozy a řidiče, kteří prostě vyjet museli. I když, tolik aut v centru lázní bez vjezdu do lázeňského území je k vidění v málokterých lázních. Je to stejné jako každý rok. Sněží, lidé si stěžují a nadávají, silničáři vysvětlují, že dělají, co mohou, a magistrát nasazuje všechny tiskové mluvčí. Takže nikdo nespal. Jenom prostě sněžilo.