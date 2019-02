Karlovy Vary - Glosa redaktora Jana Havelky

Jan Havelka | Foto: DENÍK/Archiv



Doba není už pro podnikání tak příznivá, jako na začátku devadesátých let, ale i tak existuje řada šikovných lidí, kteří si umějí poradit. A když vám vyjdou správné karty i ve vztahu s krajem nebo městem, tak je podnikání skutečnou lahůdkou. Jak jinak se dá okomentovat například podpora kraje firmě, která provozuje leteckou linku do Vídně, kdy bez zastupitelů jen tak přislíbil finanční dokrytí případných nevyužitých kapacit. Královská nabídka, že? Chápu, že je tato linka výjimečná, jak zdůraznil náměstek Navrátil, ale stejně se mi zdá, že je kraj přinejmenším velkorysý. Divím se, že ještě u úřadu nestojí fronty lidí, kteří chtějí podobnou pomoc také. Úplně to vidím před očima – taxikář, který včera svezl jen dvě stařenky z nákupu chce doplatit benzin za jinak probenděný a nevyužitý večer, vedle stojí pekař s hromadou ztvrdlých rohlíků, které se mu nepodařilo prodat, a chce, aby je kraj odkoupil. O kousek dál zadumaně hledí na budovu malíř, který se nechytil na kolonádě a očekává, že mu kraj pomůže spolufinancovat obrazy, které mu rozšlapal podnapilý zahraniční turista. Tak bychom mohli ve svých fantaziích jít ještě dále…Nemyslím, že je špatně, že se kraj snaží rozšiřovat služby letiště a možná bych i skousnul finanční podporu, ale je potřeba to veřejnosti pořádně vysvětlit a zdůvodnit situaci. Někdo, kdo ve čtyři ráno vstává někam do továrny, rozhodně nebude brát takovou linku jako nutnost, má jiné starosti. I když i takový člověk může mít k létání vztah. Například se mu v noci zdá o tom, jak všechny méně chytré politiky vystřelí na Mars. A tento let by byl plný určitě…