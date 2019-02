Letos pětasedmdesátiletá rodačka z Plzně Bohdana Holubcová tráví většinu svého života ve Valech u Mariánských Lázní, kde si s manželem, keramikem Pavlem Holubcem, postavili dům a zařídili atelier a hrnčířskou dílnu, „aby se mohli věnovat umění podle svých představ“. Odtud také společně vyrážejí na cesty po Evropě, které jsou pro ni hlavním zdrojem inspirace. Zážitky z nich pak ukládá do svých barevně kultivovaných obrazů jako „kompozice reminiscencí, představ a momentální reality“.

Z grafických technik preferuje Bohdana Holubcová linoryt, hlavním výrazovým prostředkem je jí písmo. Její velkoformátové tisky jsou v podstatě souvislé záznamy dojmů a dějů, se kterými se na svých cestách setkává. Kombinací různých typů a velikostí písma a deformací textových řádek vytváří kompozice, které se dají vnímat čistě výtvarně, jako abstraktní obrazy, ale dají se i číst. A někdy se v nich dá i listovat, to když autorka matrici rozřeže na jednotlivé listy, které pak vytiskne a použije jako stránky originální autorské knihy.

Bohdana Holubcová sice už několik desítek let patří do okruhu výtvarníků Karlovarska, známější je ale všude jinde, než právě tady. Své práce už představila v Praze, Brně, Chebu, Plzni, Mariánských Lázních či Chodově, na Bienále grafiky v Rokycanech, Bienále drobné grafiky v Břeclavi, Trienále exlibris v Chrudimi a na výstavě„Hosté Hollaru“, v letech 2003 a 2004 byla pozvána na mezinárodní výstavu Miniprint International do španělského Cadaques, v Karlových Varech se ale představuje poprvé. Její výstava s mnohoslibným názvem Svačoběd u akvaduktu je v Atriu Green House volně přístupná až do 11. března.