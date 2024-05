Zdeněk Papež končí jako ředitel Prvního českého gymnázia v Karlových Varech, stejně je na tom i jeho kolega, ředitel Gymnázia v Ostrově Jaroslav Šafránek. Oba své rozhodnutí učinili v rámci celokrajského výběrového řízení na posty ředitelů školských zařízení, která spravuje Karlovarský kraj. Už se do něj nepřihlásili.

„Na karlovarském gymnáziu učím už od roku 1980. Ředitelem jsem se stal v roce 1996,“ prozrazuje na sebe Papež, který ještě před svým jmenováním na post ředitele několik let působil jako zástupce. Ve vedení školy tak stál úctyhodných 28 let. „Důchodového věku jsem dosáhl už dávno, ale stále jsem zůstával. Do výběrového řízení, které nyní kraj vyhlásil plošně, jsem se už nepřihlásil. Dělat to kraj nemusel, ze zákona na to má ovšem nárok,“ pokračuje ředitel karlovarského gymnázia, který stále neví, zda jeho odchod z vedení školy bude pro jeho pedagogickou kariéru definitivní. „Stále jsem se nerozhodl, zda skončím definitivně. Uvidíme, kdo bude vybrán jako můj nástupce,“ dodává s úsměvem Papež, jehož zaměření je matematika a fyzika.

Připomeňte si z našeho archívu. Den otevřených dveří v karlovarském gymnáziu před deseti lety:

Stejné předměty desítky let vyučoval i jeho kolega Šafránek z ostrovského gymnázia. I on podobně jako Papež působil na škole nějakou dobu jako zástupce. Svého času byl i ředitelem České školní inspekce v Karlových Varech. „Do úplného důchodu ale nastoupit ještě nechci. Chtěl bych si na škole ponechat částečný úvazek, abych mohl ještě nějakou dobu učit. Nechci totiž, aby to byl zásadní životní zlom, chce to nastoupit do důchodu zvolna,“ uzavírá rovněž s úsměvem Šafránek.

Připomeňte si z našeho archívu. Když gymnázium v Ostrově slavilo v roce 2013 60. výročí:

Začátky historie novodobého ostrovského gymnázia sahají do poválečných let, kdy se Ostrov plnil novým obyvatelstvem. Gymnázium coby tenkrát ještě jako jedenáctiletka se několikrát stěhovalo, až v roce 1967 našlo svou trvalou adresu ve Studentské ulici. Současná historie toho karlovarského se datuje k roku 1961, kdy byla v Národní ulici v Drahovicích postavena nová gymnaziální budova. I v Karlových Varech se jeho sídlo předtím opakovaně měnilo a dlouho nemělo svou vlastní budovu, v roce 1926 například sídlilo v Rybářích, odkud se v roce 1933 přestěhovalo do Poděbradské ulice.