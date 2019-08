Ostrov – Myslíte si, že je váš počítač bezpečný? Věříte, že vaše hesla do banky, e-mailu nebo třeba firmy jsou dostatečně silná a chráněná? Velmi pravděpodobně nejsou.

Ilustrační foto. | Foto: ČTK/PICTURE ALLIANCE/CHROMORANGE

Pokud nevěříte, můžete si to ověřit na Cybershow, která se bude konat v Ostrově. „Dobrovolníci si budou moci nechat hacknout svůj počítač přímo před vlastníma očima. Přední český odborník na internetové bezpečí Roman Kohout a hacek William Ischanoe to předvedou v domě kultury 19. září,“ říká místostarosta města Marek Poledníček. Návštěvníci této preventivní přednášky zjistí, že antivirus nemusí na ochranu počítače stačit, proč se krade identita nebo třeba kolik práce dá hackerovi proniknout do počítače nebo telefonu. „Nebude to rozhodně nudná teoretická přednáška. Jedná se o show plnou názorných ukázeka hackování v reálném čase přímo před očima účastníků akce,“ doplňuje. Akce se koná v rámci prevence proti kyberšikaně a je připravena ve spolupráci s Ministerstvem vnitra a Městskou policií v Ostrově. Vstup na akci je zdarma, ale je třeba registrovat se na www.internetembezpecne.cz.