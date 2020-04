Naštěstí k žádné škodě nedošlo. IT team karlovarské nemocnice ihned zasáhl a útok odvrátil. Tudíž se hacker nedostal k žádným citlivým údajům nemocnice. Nyní budou počítačoví odborníci pracovat na vylepšení zabezpečení výpočetní techniky v nemocnici.

„Zaznamenali jsme celkem dva pokusy o napadení. Jeden se stal krátce před půlnocí a další kolem druhé hodiny ráno. Oba byly neúspěšné," uvedl tiskový mluvčí Karlovarské krajské nemocnice Vladislav Podracký. „S podobnými útoky jsme se už v minulosti setkali. Ale pokaždé naši IT pracovníci dokázali ten útok odvrátit. Nyní budou pracovat na vylepšení zabezpečení, tak aby citlivé údaje zůstaly zabezpečeny. Pravidelně investujeme do zabezpečení naší výpočetní techniky, ale bohužel hackeři si vždy umí najít cestu, jak se pokusit do systému dostat," poznamenal Podracký.