Strážníci, vybaveni odchytovými pomůckami, vyjeli do jednoho z bytů na Zámeckém vrchu, aby obyvatelce s nezvaným hostem pomohli. „Plaza našli ukrytého pod kuchyňskou linkou, ten s hlídkou maximálně spolupracoval a nekladl odpor. S opatrností byl umístěn do nádoby a po konzultaci s odborníkem bylo nezraněné hadí miminko užovky obojkové, dlouhé něco málo přes deset centimetrů, vypuštěno zpět do přírody u břehu řeky Teplá,“ popsala případ mluvčí karlovarských strážníků Nikola Záhorová s tím, že u řeky strážníkům v bohaté zeleni zmizelo z dohledu.