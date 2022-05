Chodí do šesté třídy, skvěle jim to myslí, nebojí se konkurence a už dosáhli fantastického úspěchu. Daniel Biskup, Fiona Žáková, Ema Kotěšovcová a Lukáš Matějů jsou žáci Základní školy jazyků Libušina v Karlových Varech a podařilo se jim probojovat se do finále celosvětové soutěže dětských týmů do šestnácti let ve výzkumu a robotice FIRST® LEGO® League (FLL). Tento program rozvíjí technické, prezentační a týmové dovednosti. Soutěže se v letošním roce účastnilo přes 679 000 dětí ze 110 zemí světa.