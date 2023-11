Je to právě rok, co se stal David Hanakovič starostou Ostrova . Stalo se tak 24. října loňského roku a společně s ním byli zvoleni i dva místostarostové, Kateřina Domalípová a Pavel Čekan. Hanakovič i Domalípová vstupovali do politiky jako nováčci. Jmenování nového vedení předcházel ale skandál. Deníku se totiž podařilo zjistit, že Hanakovič byl před lety pravomocně odsouzen coby strážník městské policie za braní úplatků, o čemž ale hnutí ANO, za které kandidoval a jejímž členem se stal, neinformoval. Domalípová, která rovněž kandidovala za ANO, a to ale jako nezávislá, zase čelila kritice za svá různá kontroverzní jednání a názory. Přes všechny tyto okolnosti ale nakonec oba usedli ve vedení města. Hanakovič ještě před ustavujícím zastupitelstvem ANO opustil a stal se nestraníkem.

Není to přitom jediná stranická změna od loňských komunálních voleb ve vedení města. Během roku totiž opustil koalici Ostrov, můj domov, který nahradilo SPD. Nejen kvůli spolupráci s touto stranou, ale také právě kvůli skandálům byla rozpuštěna buňka ostrovského Místního hnutí nezávislých za harmonický rozvoj obcí a měst, jehož byl Čekan dlouholetým členem. Ten výzvě vedení hnutí nebyl vůbec nakloněn.

„Nakonec jsme se v poklidu dohodli, že hnutí v Ostrově skončí. Založili si nové sdružení,“ potvrdil před časem Deníku předseda Josef Hora.

Ani ANO nezůstalo v reakci na politické dění v Ostrově pozadu. „Buňku ANO jsme v tomto městě během letošního roku rozpustili. Mohlo za to několik faktorů, například šlo o mezilidské vztahy,“ komentoval situaci Martin Hurajčík za krajské ANO.

Současnému ostrovskému vedení se během roku podařilo několik zásadních pozitivních přelomů. Například si prosadilo zachování sobotního provozu pošty a nebo se jim podařilo oslovit nového zubaře, který nejenže zahájí běžnou praxi, ale navíc má i zájem vykonávat pohotovost ve všední dny.

A jak vidí první rok ve vedení města sama trojice ostrovských politiků? „Bohužel již od počátku vzniku koalice se začaly projevovat neshody zejména s Jiřím Netrhem za politické uskupení Ostrov, můj domov. A považuji za neúspěch celého tehdejšího vedení, že se nám nakonec koalice rozpadla, Jiří Netrh funkci radního položil a odešel do opozice. Naopak za náš zatím největší úspěch považuji angažmá nového mladého zubaře, který by měl od listopadu začít ordinovat v nově zrekonstruovaných nebytových prostorách objektu Myslivna. Předpokladem je, že by tam v budoucnu mohlo ordinovat více zubařů, a to i za podpory Karlovarského kraje. Zřízena by tu měla být i zubní pohotovost. Motivovat musíme i další lékaře, aby ve městě otevírali své lékařské praxe, zároveň se však staráme o ty stávající. Letos jsme je podpořili nákupem přístrojů za více než jeden milion korun,“ uvedl Hanakovič.

„Potřebujeme si ve městě udržet mladé lidi. Vedení města tak i nadále pokračuje v rekonstrukcích bytů ve vlastnictví města. V letošním roce se podařilo zrekonstruovat celkem 20 bytů za bezmála 18 milionů korun, které město nabízí k dlouhodobému užívání. Mladí se musí i bavit, a tak začíná modernizace interiéru kulturního domu za 72 milionů. Mělo by v něm být i nahrávací a televizní studio. A naše základní umělecká škola, která má více než sedm stovek žáků, se konečně dočkala zahájení projektové dokumentace na dostavbu centrální budovy se sálem. Čeká na ni už mnoho let a já si přeji, aby to pro nás byla v příštích dvou letech absolutní priorita,“ svěřila se místostarostka Domalípová.

Místostarosta Čekan vidí jako velký úspěch investice do komunikací mimo Ostrov. „Za poslední rok investovalo nové vedení města do oprav a výstavby komunikací v místních částech jako jsou Kfely, Hluboký, Maroltov nebo Dolní Žďár zatím nejvyšší částku v historii našich městských rozpočtů, jde o bezmála 10 milionů korun. Rekonstrukce se v letošním roce dočkala i kaple sv. Anny, která je rozdělena do dvou etap. Stranou nezůstaly ani objekty pro rekreační aktivity, a tak se vedení města rozhodlo rekonstruovat současné prostory městské sauny. Vznikla nová prohřívárna a byly zrekonstruovány i prostory venkovního bazénu a oživena fasáda objektu,“ konstatoval Čekan.

Jak dodal, zatím se však nepodařilo realizovat projekty v rámci energetických úspor a využívání obnovitelných zdrojů podle představ vedení města. „Úspěšní jsme byli v projektech kolem veřejného osvětlení, díky nimž může Ostrov v příštích letech ušetřit přibližně 4 miliony korun ročně. Instalace fotovoltaiky na střechy objektů města se nám ale zatím nedaří realizovat. Přípravu a zpracování projektů už máme, ale dosud nám nebyly potvrzeny dotace z vyhlášených programů a v jednom případě jsme takzvaně skončili pod čarou a projekt budeme podávat do jiné dotační výzvy. Jinak si myslím, že je zatím současné vedení města velmi úspěšné v plnění svých předvolebních předsevzetí,“ uzavřel ostrovský místostarosta.