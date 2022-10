David Hanakovič z ANO starostou Ostrova nebude. Tak skončilo dlouhé jednání krajského vedení hnutí ANO 2011 k politické situaci v Ostrově. Jak Deník už dříve zjistil, kandidát na post starosty David Hanakovič byl před lety pravomocně odsouzen za braní úplatků jako tehdejší strážník, a to v kauze kolem skupiny Zádamských. Rejstřík má nyní čistý. Redakci ale nejdříve popřel, že by s kauzou měl něco společného. Až ve čtvrtek 20. října večer to potvrdil. Informace o své minulosti ale zapřel i ANO, a to Hanakoviče po kolotoči jednání v posledních dnech zbavilo nakonec možnosti ucházet se o post starosty Ostrova. V neděli 23. října odpoledne to redakci sdělil Martin Hurajčík, místopředseda krajské organizace ANO.