Nedostatek zdravotníků a pomocného personálu v Karlovarském kraji částečně pokryjí hasiči i vojáci. Ti už začali v pondělí vypomáhat v nemocnici v Mariánských Lázních a zařízení REHOS v Nejdku. Jsou tam umístěni pacienti, již se už z koronaviru doléčují, ale potřebují ještě péči nemocničních zdravotníků.

Hasiči budou navíc zajišťovat dva další odběrové vozy. „Půjde o dva mobilní týmy, které budou od středečního rána jezdit po kraji dle potřeby. V tuto chvíli stále řešíme, jaké vozy k tomu použijeme,“ uvedl mluvčí hasičského sboru Martin Kasal.

Hasiči také od středy kvůli mimořádné situaci mění směny. „Z klasických tří směn, kdy se na stanicích střídali ve 24hodinové službě jednou za tři dny, přechází sbor na dvě směny. Budou tak nyní sloužit 24 hodin vždy ob jeden den,“ informoval Kasal s tím, že hasiči, kteří nebudou právě ve službě na stanicích, doplní personál v nemocnicích v Karlových Varech, Sokolově a v Chebu. Každý den tak budou v dané nemocnici pomáhat minimálně tři hasiči, kteří budou mít statut pomocného personálu. „Vyčlenili jsme na to zatím třicet hasičů. Navíc jsou z běžné služby uvolněni čtyři hasiči, kteří mají zdravotnické vzdělání,“ dodal Kasal.

Už byli do nemocnic zařazeni jako kvalifikovaný personál, navíc se připravují pro samostatný odběrový tým. Kasal upozornil, že všechny kapacity hasičský sbor nemůže na pandemii uvolnit, protože musí plnit své základní povinnosti. „Ještě nějaké rezervy, které bychom mohli poskytnout, máme, záleží ale na situaci. I my musíme mít nějaké zálohy,“ vysvětlil. Pandemie zatím karlovarský hasičský sbor v chodu neohrožuje. „Pozitivních na covid máme jen několik členů sboru, jsou to jednotlivci. Pár lidí máme samozřejmě v karanténě, někteří jsou v jiné neschopnosti, ale ještě to zvládáme,“ dodal Kasal. Podle hejtmana Petra Kubise budou vojáci v kraji pomáhat až do 1. listopadu. „Zda vypomůžou i nadále, se uvidí podle aktuální situace, když tak budeme žádat o prodloužení jejich asistence,“ dodal hejtman. Kraj shání dobrovolné zdravotníky i pomocný personál. Zatím se přihlásilo šest zdravotních sester.