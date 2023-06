Od čtvrteční 17. hodiny mají nařízenou pohotovost na zbrojnici všechny složky dobrovolných hasičů Karlovarského kraje. Hasiči rozhodně varování meteorologů před extrémními bouřkami nepodceňují.

Ilustrační foto. | Foto: ČHMÚ/Pavel Strýc

„Od 18 hodin bude aktivovaný štáb Hasičského záchranného sboru Karlovarského kraje pro případnou koordinaci záchranných a likvidačních prací,“ informoval odpoledne mluvčí hasičů Martin Kasal. Jak upřesnil, pohotovost se týká 52 dobrovolných jednotek z celého kraje.

Meteorologové nevylučují v Karlovarském a Plzeňském kraji výskyt tornád

I když je na západě Čech stále poměrně klid, v sousedním Německu už řádí supercela. „Na západě Německa už je situace řádně rozjetá. Pravostáčivá intenzivní supercela by mohla vyprodukovat v této oblasti i tornádo a další nebezpečné jevy. My čekáme na iniciaci konvekce v alpské oblasti (obdélník). Zatím brání zádržná vrstva. Uvidíme, co přinesou následující hodiny,“ hlásil Český hydrometeorologický ústav na svém facebookovém profilu.

Podle nejnovějších zpráv na facebookovém profilu Českého hydrometeorologického ústavu budou bouře z Německa postupovat na západ a jihozápad Čech a na naše území dorazí až později ve večerních hodinách, přibližně kolem 21. a 22. hodiny. „Nebezpečné jevy zůstávají stejné jako ve výstraze, možnost tornád bude ale opravdu extrémně malá, protože izolovanějších supercel bude patrně velmi málo,“ uvádí se na facebooku. „Pozor zejména na rozsáhlé nárazy větru a lokálně i velké kroupy.“