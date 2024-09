"Do dnešní jedné hodiny hasiči vyjížděli k celkem 180 událostem z toho 152x se jednalo o technickou pomoc a konkrétně ve 133 případech šlo o odstranění popadaných stromů. Dvakrát řešili zajištění střechy poškozené vlivem silného větru, několikrát zprůchodňovali vodní tok do kterého došlo k pádu stromů, k pádu stromů dochází také do vedení VN nebo přímo pádu sloupů VN, proto aktuálně se evidují výpadky elektrické energie především v oblasti Ostrova. Komunikace Nejdek - Rudná Přebuz je uzavřena z důvodu pádu stromů. Komunikaci není možné zprůjezdnit odstraněním padlých stromů, protože v lokalitě stále fouká silný vítr, dochází k pádu dalších stromů a celková situace je v místě nebezpečná. Uzavřením komunikace nedošlo k odříznutí žádné obce ani oblasti, vše je dostupné po objízdných trasách. Čistě za dnešní den tj. od půlnoci do současné chvíle celkem 133 událostí, z toho 125x technická pomoc a 112 zásahů se týkalo popadaných stromů", informuje mluvčí hasičů Lukáš Černý.