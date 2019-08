„Hasičům se podařilo odstranit i poslední vagon, koleje v místě nehody jsou tak prázdné,“ informoval mluvčí karlovarských krajských hasičů Martin Kasal. „Další činnost pro obnovení provozu je na správci a provozovateli dráhy,“ dodal.

Hasiči, jejichž činnost prostřednictvím internetu sledovaly tisíce lidí, pracovali na místě nehody od pondělního rána do středečního večera. Odstranit vagony z kolejiště a z náspu nebylo přitom nic jednoduchého. Na místo nehody přijela speciální vyprošťovací technika včetně hasičských vyprošťovacích tanků a za pomoci umělého osvětlení záchranáři pracovali i přes noc.

Poté, co hasiči odklidili vagony, povolala Správa železniční dopravní cesty na místo geodeta, který musí posoudit stav náspu. Původně měla být výluka do pátku, už nyní je ale jasné, že trať nebude v sobotu znovuzprovozněna.



„Výluka potrvá minimálně do pondělí 5. srpna,“ uvedla mluvčí Správy železniční dopravní cesty Radka Pistoriusová.

Příčina nehody, ke které došlo v neděli večer, se dál vyšetřuje. Podle všeho je za vším příliš vysoká rychlost vlaku. Potvrzují to ostatně i záběry z dronu, který celou událost natočil.