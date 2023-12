Hejtman Karlovarského kraje Petr Kulhánek měl po zesnulém ve Španělsku zdědit téměř 180 milionů. O příbuzném ale v životě neslyšel. Dopis do koše nehodil, záležitost nepodcenil a rozhodl se jí i zveřejnit. Jako výstrahu pro ostatní.

Petr Kulhánek, hejtman, Karlovarský kraj | Foto: Deník/Roman Cichocki

Obrovskou sumu, 7,3 milionu eur, téměř 180 milionů korun, prý po zesnulém příbuzném ve Španělsku zdědil Petr Kulhánek (STAN), hejtman Karlovarského kraje. To stálo v dopise od renomované advokátní kanceláře, který mu přistál ve schránce. "Je mi velkým potěšením napsat vám ohledně pozůstalosti mého zesnulého klienta," četl hejtman. Odesílatel se představil jako právní zástupce zesnulého pana Oskara Kulhánka, inženýra, jenž zemřel před třemi lety na komplikace po covidu a měl být hejtmanovým vzdáleným příbuzným.

Jenomže hejtman o takovém příbuzném v životě neslyšel a už s velkým podezřením dopis dočetl. Pisatel od něj totiž žádal o pomoc s repatriací peněz, protože jinak by skončily ve státní pokladně ve Španělsku. Za onu pomoc ale žádal své a z informací vyplývá, že na hejtmana by připadlo něco přes 70 miliónů korun a více než 100 miliónů korun by zůstalo advokátní kanceláři. Dopis i s následným překladem má Deník k dispozici.

"Nejprve jsem chtěl hodit dopis do koše, to byla má první reakce. Pak jsem ale pátral na internetu a zjistil jsem, že ona kancelář uvedená v hlavičce dopisu skutečně už desítky let existuje a opravdový byl i pod textem podepsaný ředitel," uvedl hejtman. A protože pojal podezření, že by se mohlo jednat o ustanovení nějakého dědice manipulací jeho jména a šlo o velkou sumu peněz, podal oznámení na policii.

"Považuji to za pokus o podvod. A protože jde o skutečně mistrný a sofistikovaný pokus, jenž by někoho skutečně mohl zlákat k tomu, aby peníze i své osobní údaje někam poslal, rozhodl jsem se vše zveřejnit. Opatrnost je u těchto podvodníků zkrátka na místě," zdůraznil hejtman Kulhánek. Celou záležitost podle něho bude policie mezinárodně prověřovat a začátkem ledna by měl obdržet vyrozumění.

"Jde o to, kdo se za advokátní kanceláří skrývá. Buď jde o podvodníka nebo zda je to úkon přímo oné advokátní kanceláře," dodal hejtman.

Policie před těmito praktikami neustále varuje. "Bohužel jich stále přibývá a kromě válečných veteránů, zahraničních vojáků či lékařů se podvodníci mohou vydávat například i za správce pozůstalosti. Nikdy tedy neposílejte peníze osobám, které osobně neznáte, nikdy jste je neviděli a neznáte jejich pravou identitu. Také si ověřujte informace a nenechte se zlákat vidinou velkého dědictví, výhry či šťastného života v bohatství s virtuálním partnerem," uvedl mluvčí policie Jakub Kopřiva. Ovšem někteří lidé tato varování stále ignorují, přicházejí o statisíce a zbydou jim oči pro pláč.