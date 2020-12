Klub 21 (STAN, Piráti, SNK1 a jeden člen VOK) postoupil uskupení ODS a KDU-ČSL, které disponuje pěti hlasy, post hejtmana a doporučil na něj Olgu Halákovou z KDU-ČSL. Vítězné ANO disponuje celkem 15 hlasy.

„Náš klub udělal zásadní ústupek, jednomyslně jsme odhlasovali, že na post hejtmana navrhujeme Olgu Halákovou z KDU–ČSL. Vnímáme ji jako člověka uznávaného, mohla by být tmelícím prvkem napříč celým zastupitelstvem. Protože ale tento návrh ještě klub K5, jehož je KDU-ČSL členem, neprojednal, navrhujeme v jednání pokračovat v pondělí 7. prosince,“ informoval lídr Klubu 21 Petr Kulhánek.

Situace mezi politickými tábory začíná být vyhrocená, a tak včera došlo i na osobní invektivy. Hejtman Petr Kubis (AN0) kritizoval oblečení senátora a krajského zastupitele Jana Horníka (STAN). „Stále tu vystupuji jako úřadující hejtman, doteď jsem se snažil být korektní. Dnes už ale vystupuji jako naštvaný hejtman. Senátor Horník komentoval, že na jednáních Kubis brečí. Vy tu jste dvacet let, tak s tím pojďte něco udělat. Jakým způsobem vy přistupujete k jednání? Jste tu ve svetru a v riflích. Je to vaše vizitka. Lidé se mě na to ptají,“ uvedl Kubis.

„Pan Kulhánek tu vystupuje slušně. Ale stejně – to myslíte opravdu vážně? Tak se rozpusťte a my sestavíme vládu,“ konstatoval Kubis. „Víte, pane hejtmane, ono to není jen o tom, co máte na sobě, ale co máte v sobě. Voliči jsou i tací, kteří volí i jiné lidi než ty v oblecích. Třicet let chodím v tom, v čem chodím, a mým voličům to nevadí. Já nemám rád uniformy. Byl bych nerad, abych se dočkal doby, kdy tu bude vést jednání člověk v uniformě a s obuškem u pasu. A ani nechci, aby tu seděl člověk v hávu Řádu národa. Mně osobně totiž záleží na morálních vlastnostech,“ opáčil Horník.

Také dalšího senátora, Miroslava Plevného (STAN), nenechalo Kubisovo vystoupení chladným. „A já bych chtěl vystoupit jako naštvaný zastupitel. Máme vám dát prostor? A kdo vám brání, abyste koalici sestavit nemohli? Já myslím, že to děláte, ale že se vám to nedaří,“ poznamenal Plevný. Následně se ozval i Kulhánek. „Děkuji, pane hejtmane, že jste mě nazval slušným. O vás to ale říci nemohu, když jste naši koalici nazval Koalicí nenávisti.“ Jednání bylo po více než dvou hodinách přerušeno. Zastupitelé se sejdou znovu v pondělí 7. prosince v 9 hodin opět na krajském úřadě.