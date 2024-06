Nejmenší český kraj - Karlovarský zaujímá poslední místa tabulek v těch nejzákladnějších ukazatelích, kterými je vedle mezd i porodnost, rozvodovost a míra vzdělanosti. Co se týče výše mezd, jde o setrvalý stav už mnoho let. Zodpovědné instituce i přední politici regionu jsou si této nelichotivé situace dobře vědomi.

„Je faktem, že Karlovarský kraj se v mnohých statistikách ocitá až na samém chvostu v porovnání s ostatními kraji. Snažíme se proto podporovat zejména oblasti, u kterých se potýkáme s potížemi. Jedná se například o zdravotnictví a školství," říká karlovarský hejtman Petr Kulhánek, který připomíná, že v oblasti zdravotnictví kraj trápí nedostatek lékařů, zejména praktiků, pediatrů a zubních lékařů ale i dalších specialistů.

„Cílíme proto už na současné studenty medicíny formou stipendií, na stávající lékaře, kterým hradíme další vzdělávání, případně nabízíme finance na vybavení ordinací, ale také na seniorní lékaře, kterým poskytujeme finanční odměnu za setrvání v praxi i přes důchodový věk. V kraji chybí fakultní nemocnice, dosud nemáme komplexní onkologické centrum (i když jeho zařízení se blíží realizaci), což chápeme jako značný hendikep, proto volíme cestu nejrůznějších benefitů, abychom do kraji lékaře získávali a také udrželi," pokračuje Kulhánek.

Platy, porodnost, rozvodovost, vzdělání. V tom všem je Karlovarský kraj nejhorší

Za nedostatkem vysokoškoláků může stálá absence univerzity v regionu. „Jsme jediným krajem, který ji nemá, což se samozřejmě také podepisuje na odlivu mozků z kraje. Nabízíme proto studentům vysokých škol stipendia, aby se nám do kraje vrátili a vykonávali svou práci na jeho území. V současné době řešíme možný vznik polytechnické školy, které by vzdělávala mladé lidi s ohledem na potřeby kraje a přivedla do regionu i studenty dosud žijící mimo kraj. S vysokými školami, zejména ze Západočeskou univerzitou v Plzni, spolupracujeme na rozšíření nabídky studijních programů. Výsledkem je aktuálně otevření zcela unikátního oboru v Chebu, a to ve spolupráci s Vysokou školou Německu. Dále obor kynantropologie, který vychází z potřeb lázeňských a wellnes provozů v kraji," konstatuje hejtman Kulhánek.

Aby se lidem žilo lépe i mimo větší města v kraji, putuje podpora i do těch menších a také do obcí, které v rámci krajského Programu obnovy venkova získávají finance pro zlepšení kvality života v obcích.

Hvězdou festivalu jsou Owen i Mortensen. Přehlídku zahájí koncert Kosheen

„Snažíme se posilovat identitu Karlovarského kraje, protože jeho obyvatele jsou většinou smířeni s tím, že Karlovarský kraj je prostě mezi nejhoršími, a tak si v tomto duchu žijí a předávají dál tento pohled. Tvrdá data ale mají v mnoha případech lepší výsledek, než je názor obyvatel. Chceme, aby byli lidé hrdí na svůj kraj a na život v něm. V současné době realizujeme setkání s expaty a velmi potěšující je informace o tom, kolik rodáků, kteří nyní žijí mimo náš region, uvažuje o návratu. Ano, většina z kroků, které podnikáme, jsou během na dlouhou trať, ale bez snahy nejsou výsledky," dodává karlovarský hejtman.