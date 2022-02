"Toto číslo v žádném případě není konečné. Obce a města mají lhůtu o nahlášení volných kapacit do 1. března. Zároveň jednáme s Asociací hotelů a restaurací o možné ubytovací kapacitě v lázních," upřesnil hejtman Petr Kulhánek. Podle něj by se konečné číslo volných míst pro uprchlíky mohlo vyhoupnout až na tři a půl tisíce. "Vyzývám vás, abyste i vy zvážili, zda nemůžete před válkou utíkajícím ukrajinským lidem, především matkám s dětmi, s ubytováním pomoci. Také moje rodina se rozhodla a souhlasila s tím, že půl rodinného domu ukrajinským uprchlíkům nabídne k dispozici," dodal hejtman.

Končíme, vzkázal Karlovarský kraj do Moskvy a Irkutska

Vedení kraje zároveň mapuje volné ubytovací kapacity, prázdné ubytovny či školy, které by mohly být k ubytování ukrajinských rodin využity. Krajské zastupitelstvo, především koalice, ale nesouhlasilo s návrhem krajské zastupitelky Gabriely Dostálové (ANO), aby chebský opuštěný objekt Pata v Chebu byl uveden znovu do provozu a ubytovali se v něm uprchlíci. Podle náměstka Dalibora Blažka (Místní) je prázdná budova odpojena od elektřiny i vody a problémy jsou i s kanalizací. "Bylo by to hodně drahé," zdůraznili představitelé kraje. Pomoc ale nabídl krajský zastupitel Petr Zahradníček, podle něhož by se k tomuto účelu mohla využít například vyklizená budova po střední průmyslovce v Lokti. K témuž účelu by se podle krajských představitelů mohly využít i ubytovny v Nejdku či Kraslicích. Starostka Sokolova, krajská zastupitelka a poslankyně Parlamentu Renata Oulehlová (ANO) uvedla, že Sokolov má pro uprchlíky připraveno 28 bytů. "První rodiny už přijely včera a pro další vyjíždějí zítra dva autobusy," dodala.