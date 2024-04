Nová krajská strategie pro návrat obyvatel do regionu si stanovila konkrétní cesty a nástroje, jak najít profesionály, kteří z Karlovarského kraje odešli, jak s nimi navázat kontakt a jaké motivační pobídky jim kraj může nabídnout.

Krajský úřad Karlovarského kraje. Ilustrační foto. | Foto: Deník/Vladimír Meluzín

S ambiciózním a pro někoho velmi překvapivým projektem přichází Krajský úřad Karlovarského kraje. Oslovit chce mladé i starší lidi, kteří se po studiích do regionu nevrátili či odešli podnikat, případně za prací do více úspěšných českých regionů, aby se vrátili zpět. Ojedinělý projekt už má jasně stanovené cíle i obrysy.

"Naše snaha o návrat rodáků získala zpracovanou strategií konkrétní obsah a formát. Jsou v ní obsaženy konkrétní cesty a nástroje, jak lokalizovat „expaty“, jak s nimi navázat kontakt, jaké motivační pobídky jim můžeme nabídnout. Uvědomujeme si, že nepůjde o „masy“, ale každý jeden návrat rodáka je pro kraj přínos. Jednak v jeho potenciálu zapojit se v rámci svého oboru do práce, jednak v příspěvku z rozpočtového určení daní za každého člověka, který se v kraji usadí. Takže když to budou jednotky a desítky, tak je to správná cesta," uvedl Petr Kulhánek, hejtman Karlovarského kraje. A navíc si myslí, že kraj dnes nabízí v řadě oborů konkurenceschopná pracovní místa s adekvátním ohodnocením.

Návrat rodáků: Snažíme se cílit na ty, kteří mají na region vazbu

Určitá úskalí si ale hejtman uvědomuje. Problémem je bydlení, nízké platy i uplatnění lidí, kteří by se rozhodli pro návrat. Přesto vidí budoucnost tohoto regionu optimisticky. "Podmínky, za nichž je možné získat bydlení v regionu jsou také výrazně lepší než ve velkých aglomeracích. Lze vytvořit i podmínky práce na dálku, což spočívá zejména ve výborné dostupnosti vysokorychlostního internetu. A už velká většina kraje již pokryta je a my se ve spolupráci s ministerstvem průmyslu a operátory snažíme postupně odstraňovat „bílá místa“," vysvětlil hejtman Kulhánek.

Návrat rodáků je podle něho i součástí zastavení odlivu obyvatelstva. "Dlužno říci, že rok 2023 byl poprvé po dlouhé době rokem, kdy počet obyvatel neklesl, ale díky pozitivní migraci mírně stoupl. Věřím, že je to trend, který bude podpořen také tím, že s novými vysokoškolskými obory, které se v kraji začnou otevírat již příští akademický rok, bude část mladých lidí volit studium zde a zde také zůstanou," dodal hejtman.