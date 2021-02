Hejtmané podle Jana Horníka (STAN), místopředsedy Senátu a starosty Božího Daru promarnili šanci na vyjednání podmínek, které by v epidemii ulehčily život podnikatelům nejen v Krušných horách, ale také rodičům dětí, které stále zůstávají na distanční výuce a řadě dalších lidí. Proto připravuje na tuto dohodu ústavní stížnost.

STAN - Jan Horník | Foto: Deník / Redakce

"Hejtmané měli obrovskou příležitost a nevyjednali nic. Mohli být skutečnou autoritou. Já na to nemám slov a říct, že jsem naštvaný, je opravdu mírné slovo. Mně tady brečí ženské, že distanční výuku s dvěma děti už nezvládají a podnikatelé na horách se potápějí čím dál hlouběji. Apartmány se pronajímají a hotely otevřít nesmějí. Co jim mám na to říct? I když jsme nabízeli cokoliv, vláda všechno zařízla," uvedl zjevně rozhořčený Jan Horník. Že se po jednání hejtmanů s premiérem otevřou úřady, považuje za marginální úspěch. "Proboha, každý rozumný starosta nenechá stát před úřadem člověka, který potřebuje pomoc. Prostě jeho záležitost vyřídí, to je normální," uvedl. Hejtmané v neděli 14. února požádali vládu o prodloužení nouzového stavu o 14 dní a dojednali jedinou výjimku, že se zruší omezení úředních hodin na úřadech.