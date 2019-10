Důvodem jejího odchodu nejsou útoky opozice kvůli kumulaci funkcí, protože je také poslankyní Parlamentu ČR, ale příroda. Šestačtyřicetiletá Jana Mračková Vildumetzová totiž s manželem Janem Mračkem (předsedou chebského oblastního sdružení ODS a zároveň člena výkonné rady ODS), čekají dítě a ona své těhotenství vnímá jako obrovský zázrak.

Svůj stav tajila před kolegy z kraje i parlamentu tři měsíce, a jak uvedla, stálo ji to hodně sil. "Nebylo to jednoduché, ale nechtěla jsem nic říci, dokud si nebudu jistá. Premiéra Babiše jsem už o svém rozhodnutí informovala," uvedla. "Říká se do roka a dne. Pro nás to snad platí úplně. Tolik práce ve svém stavu nezvládnu. No tak nás v parlamentu bude o jednoho více," žertovala. Od její svatby totiž uplynul rok, s Janem Mračkem se brali loni 17. srpna, a nyní chystají dětský pokoj.

Naopak krajské zastupitele čekají úplně jiné starosti. Zvolit nového hejtmana Karlovarského kraje, a to na mimořádném zastupitelstvu 11. listopadu. Hejtmanem by se mohl stát buď krajský náměstek Petr Kubis (ANO), ale vyloučena není ani nominace krajského náměstka Martina Hurajčíka (ANO). Podle Martina Hurajčíka a Petra Kubise se bude záležitostí zabývat příští týden na svém zasedání krajské předsednictvo ANO. Martin Hurajčík uvedl, že by na post hejtmana podpořil Petra Kubise. „Je to rozumný a šikovný člověk,“ řekl. Petr Kubis zdůraznil, že pozice hejtmanky je nenahraditelná s ohledem na její kontakty. „Její nástupce to bude mít velmi složité,“ uvedl.

"Práce pro kraj se nevzdávám, v krajské radě bych ráda zůstala. Úkolů zůstává hodně, chtěla bych třeba dokončit zahájení obnovy Císařských lázní a sestavit zodpovědný krajský rozpočet na rok 2020. To je jen ale zlomek toho, co jsme rozpracovali. Proto, pokud budu moci, chci pomoci. Přednost ale nyní má moje rodina. A také vím, že lidé v kraji nepotřebují hejtmanku na fotografii, ale takového politika, který za nimi zajede, promluví s nimi a jejich problémy také bude řešit. Proto jsem se takhle rozhodla," zdůraznila Jana Mračková Vildumetzová, která je hejtmankou Karlovarského kraje od roku 2016.

Jana Mračková Vildumetzová má jednoho syna z předchozího manželství.

Reakce bývalého primátora a současného krajského opozičního zastupitele Petra Kulhánka (KOA)



Gratuluji paní hejtmance k roli budoucí maminky a přeji jí, vlastně jim oběma, vše dobré, zejména pevné zdraví.

Pro hejtmanství je tato událost určitě významným předělem a bude podstatné, zda se koalici podaří najít pro zbytek volebního období silnou osobnost, která se v roli hejtmana rychle zorientuje a zvládne ji v celém spektru povinností a kompetencí. Z mého pohledu hledáme člověka věcně a racionálně smýšlejícího, konsenzuálně jednajícího, který bude mít dostatečný rozhled, analytické a strategické myšlení, alespoň standardní míru sociální inteligence a empatie. Hledáme osobnost, která bude pozitivně reprezentovat kraj navenek a udrží silnou pozici regionu v Asociaci krajů, bude vytvářet pozitivní atmosféru a přívětivé klima uvnitř kraje, jak mezi obyvatelstvem, tak v rámci fungování úřadu. V neposlední řadě potřebujeme kandidáta, který bude přistupovat k této pozici s pokorou, u kterého bude mít vždy prioritu reálná práce před spoustou slov a vlastním PR. Vím, že je to odvážně sestavený profil, ale jen takový hejtman může dát Karlovarskému kraji nové impulsy a akcelerovat jeho rozvoj.