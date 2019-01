Karlovarský kraj - Pokud se Jana Mračková Vildumetzová (ANO) ohlédne za uplynulým rokem, pak neuvidí jen změnu ve svém příjmení, ale také řadu úspěchů i dramatických chvil.

Jana Mračková Vildumetzová | Foto: Ilustrační foto

Naposledy to byl boj o vysvětlení, proč stále zůstává hejtmankou Karlovarského kraje, byť neuvolněnou. Původně krajským zastupitelům i veřejnosti totiž slíbila, že po zvolení poslankyní Parlamentu České republiky pozici první ženy kraje opustí. Plány jí ovšem paradoxně zkřížil další úspěch, což bylo zvolení předsedkyní Rady Asociace krajů ČR. Tuto funkci může Jana Mračková Vildumetzová zastávat pouze v případě, že zůstane nadále hejtmankou.

Závěr roku byl pro vás hektický, ale to se dá říct o každém vašem dni. Jak nával práce zvládáte?

Přiznávám, že to bylo a je velmi náročné. V některé dny jsem na úřadě byla až do pozdních večerních či nočních hodin, v době zasedání Sněmovny jsem samozřejmě přejížděla do Prahy, vracela se do Karlových Varů, často jsem musela měnit naplánovaný program, do kterého přibývají jednání, pracovní schůzky, rozhovory s médii. Navíc chci mít všechno pod kontrolou, takže pečlivě studuji materiály pro jednání rady kraje, pořád kontroluji objednávky a faktury, podklady k zasedání s hejtmany, tisky do Poslanecké sněmovny a tak dále. Stojí mě to veškeré síly a občas se to samozřejmě odrazí i na mém zdraví.



Ale zažívám samozřejmě i pěkné momenty, třeba při setkání s občany, kteří mě neuvěřitelně dobíjejí energií, nebo když se povede pomoci někomu, kdo to opravdu potřebuje.

Ve vedení kraje nejste sama, jste obklopena zvolenými náměstky a radními. Jak se vám s nimi spolupracuje? Dokáží vám v návalu práce pomoci, či z vás některé povinnosti sejmout?

Už jsem to několikrát zmiňovala, myslím, že jsme skvělý tým, a i když je někdy honím do práce hodně brzy ráno a nakládám jim řadu úkolů, navíc chci o všem vědět, vždycky to zafunguje a umíme se navzájem podpořit. Kolegové mi pomáhají dotáhnout věci do konce, například když jsme prosazovali vznik pobočky policejní školy nebo nastavovali systém čerpání kotlíkových dotací pro občany našeho kraje.



A mám velkou radost, když slyším od starostů, že stejně jako já se jim snaží věnovat právě i další radní, tak by to mělo být. A když už jsem opravdu na konci svých sil, občas od nich dostanu malou drobnost pro radost, třeba zmrzlinu, což mě od nich vždycky potěší.

Co považujete za největší úspěchy kraje v loňském roce? A které největší výzvy na vás čekají? Znovu se vracím k vašemu souběhu funkcí, jedna z výtek, které jste čelila, je, že na tento region, který je nejchudší, vylidňuje se a lidé zde berou nejmenší platy, nebudete mít dostatek času. Je to tak?

Myslíte, že na tento kraj nebudu mít dostatek času? Že kvůli cestám do Prahy nebo na jednání hejtmanů odkládám řešení problémů našeho regionu? To v žádném případě, naopak, tyto cesty mi umožňují řešit naše problémy. Například naposledy jsem předjednala s ministrem dopravy, že náš kraj dostane finance na vybudování dopravního napojení na Sokolovsku, s kolegy hejtmany jsme bojovali za peníze na opravy krajských silnic a dělám všechno pro to, aby se počínaje prezidentem a premiérem a konče ministerskými úředníky o nás a našich problémech vědělo.

Jinak v loňském roce pro celý kraj vidím jako důležité to, že jsme podepsali smlouvu s BMW Group o výstavbě hypermoderního testovacího centra na Sokolovsku, což přinese nové pracovní příležitosti a také rozvoj vědy a výzkumu, což tady chybí. Otevřeli jsme jesle v Karlových Varech, které tady chyběly, podařilo se zahájit studium prvního ročníku policejní školy na ISŠTE v Sokolově. V našem kraji chyběl kamenný hospic, od května loňského roku jej máme v nejdeckém REHOSU. Otevřeli jsme dlouhodobě nefunkční lávku v Mostově, začali jsme s přestavbou karlovarské porodnice.

Na jaře odstartovala naše letošní největší dopravní stavba, a sice obchvat Mariánských Lázní, radost mám i z dokončených oprav silnic od Bochova směrem na Toužim. Čeká nás dokončení revitalizace chebské nemocnice, pacientům i zdravotníkům bude sloužit nový pavilon, budou mít moderní vybavení. Chceme také pokračovat ve stavbě Cyklostezky Ohře úsekem Všeborovice Šemnice. V novém školním roce navíc budou moci budoucí středoškoláci nastoupit do pobočky střední vojenské školy, která se otevře v Sokolově.

Kromě hejtmanky má krajské město po komunálních volbách i primátorku, ostatně také z hnutí ANO, jako vy, a dá se říci, že ženy postupně v regionu ovládají vysoké politické funkce. S Karlovými Vary musí kraj spolupracovat, což se v minulosti sice dařilo, ale někdy to pořádně zaskřípalo. Bude to nyní tedy lepší?

Jsem přesvědčena, že dokážeme velmi úspěšně spolupracovat, už několikrát jsme s paní primátorkou diskutovaly společné problémy kraje a města, krajská rada se sešla s tou městskou a čeká nás spousta práce, ať už se to týká modernizace karlovarského krematoria, nebo vytipování vhodného pozemku pro stavbu Domova se zvláštním režimem MATYÁŠ, který by mohl v budoucnu sídlit na území Karlových Varů. Rádi bychom dořešili situaci karlovarského letiště, které se nadále potřebuje rozvíjet, a my městu nabízíme, aby se na tom podílelo.

Máte vy sama pro letošní rok nějaké přání? Není lehké právě vám položit tuto otázku, ale přesto: Kdy byste byla zcela spokojena a řekla si, tak tohle se opravdu povedlo…?

Opravdu bych chtěla dotáhnout do konce přípravy a zahájit rekonstrukci národní kulturní památky Císařské lázně, 13 let to každý slibuje, ale nikdo s tím ani nezačal. Přála bych si, aby se našemu kraji a našim lidem dařilo, abychom i na národní úrovni odložili politické antipatie, přestali se neustále nesmyslně obviňovat a měli více času řešit skutečné problémy, podporovat firmy a podnikatele, starat se o zaměstnance, pomáhat dětem i seniorům.

Mám také osobní přání, které se týká mé nejbližší rodiny. Přála bych si, abychom byli všichni zdraví, abychom s manželem a synem zažili spoustu pěkných společných chvil. Spokojená jsem a budu, když budou spokojeni občané a dostanu pozitivní zpětnou vazbu jako odpověď na naše kroky.