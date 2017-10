Hejtmanství čeká bitva o školství

Karlovy Vary – Jak bude v budoucnu vypadat školství v Karlovarském kraji?

Hejtmanka Jana VildumetzováFoto: DENÍK/Jiří Drozdík

To řeší úprava oborové struktury středních odborných škol zřizovaných krajem. Materiál zpracoval Jaroslav Bradáč (SPO-SPD), krajský náměstek pro školství, a co v něm je, to zatím ví jen členové krajské rady. Právě ta jej projednávala ve čtvrtek na svém mimořádném zasedání a podle hejtmanky Jany Vildumetzové (ANO) jej stáhla. Tedy ani neschválila, ani nezamítla.

„Nejprve chceme znát stanoviska všech zainteresovaných stran. A až poté se rozhodneme, zda se k materiálu vrátíme,“ vysvětlila hejtmanka. Už na pondělí proto svolala jednání krajské tripartity, výboru regionálního rozvoje, výboru pro výchovu a vzdělávání a předsedů všech zastupitelských klubů. „Přítomni by měli být i ředitelé nástupnických škol a také jejich zástupci a také ředitel České školní inspekce,“ doplnila hejtmanka.

A proč tak hektické jednání se zástupci tolika resortů? Úprava oborové struktury středních odborných škol je totiž takřka výbušný materiál, který velmi připomíná onu nechvalně proslulou optimalizaci školství v kraji. Tedy jejich slučování a někde i rušení. Podle radního Jaroslava Bradáče ale nyní jde o vytvoření tak zvaných vzdělávacích centr, kdy by jeden ředitel měl nově pod sebou například dvě školy. „Nelze tedy hovořit o rušení škol. Tento model například už funguje na Střední lesnické škole ve Žluticích, jejíž ředitelka zároveň řídí odborné učiliště v Toužimi. A velmi se osvědčil,“ vysvětlila hejtmanka Vildumetzová.

Jenomže o připravovaném nastavení oborové struktury středních odborných škol až do konce minulého týdne nikdo nic nevěděl, a to včetně zastupitelů či starostů dotčených měst. Podle zdrojů blízkých hejtmanství by se změny měly dotknout učiliště v Horním Slavkově, v Nejdku, zemědělské školy v Dalovicích, průmyslovky v v Lokti či gymnázia v Aši. Což doběla rozžhavilo zastupitele za Starosty a nezávislé (STAN), kteří už otevřeně hovoří o tom, že krajská vládní koalice pokoutně a potajmu mění střední školství v kraji.

„Radní pro školství Jaroslav Bradáč pomalu, ale jistě destruuje jednotlivé střední školy a učiliště, v první fázi pod záminkou slučování oborů,“ stojí v prohlášení STAN. Podle Starostů je zřejmé, že v druhé fázi na základě ekonomické výhodnosti některé školy a učiliště zmizí z mapy zejména menších venkovských měst, jako se tomu stalo s toužimskou školou, která byla „přisloučena“ ke Střední lesnické škole ve Žluticích. „Toto vše radní Bradáč provádí bez vědomí některých členů krajské rady.

Předmětné konání přitom nebylo projednáno ani s výborem pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost. Tyto skutečnosti potvrzují pracovníci středních škol a učilišť napříč krajem, kteří však nechtějí být citováni z obavy z personálního postihu,“ stojí v prohlášení STAN a nezávislých. Krajský zastupitel a senátor Jan Horník dodává, že kvůli takovým praktikám jsme v roce 1989 klíči rozhodně necinkali. „Jaroslav Bradáč se přitom opírá o lidi, kteří nemají ani odborný ani morální kredit takové změny činit.”

Vedení kraje ale tuto kritiku rezolutně odmítá. „Slyšíme pouze na požadavky firem, které zvyšují poptávku po zaměstnancích vzdělaných v technických oborech. A navíc se nám prudce snižuje počet žáků. Místo čtyř tisíc jich po deseti letech ze škol vychází 2 700. To je velký úbytek a musíme je řešit,“ zdůraznil radní Bradáč.