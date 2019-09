Stalo se tak po okupaci republikyv roce 1939. Vymazat tuto kontroverzní osobu z prestižního seznamu ale jen tak možné není. Henlein je čestným občanem i Liberce, kde politické hnutí První republika žádá o jeho vymazání formou petice.

První snahy o vyškrtnutí z karlovarského seznamu se objevily na konci 90. let. „Tehdy jsem byl náměstkem primátora pro oblast kultury. Zastupitelstvo v roce 1998 přijalo usnesení, že s tímto občanstvím nesouhlasí,“ vybavuje si bývalý zastupitel Zdeněk Musil, který na tuto dobu ale nerad vzpomíná.

Tím, že se otevřela Henleinova Pandořina skříňka, ozvala se řada organizací a lidí, kteří kritizovali město za někdejší udělení občanství nacistickému pohlavárovi.

„Udělovací listinu z roku 1939 stále v archivu máme,“ potvrdil včera odborník ze Státního okresního archivu Karlovy Vary Antonín Mařík.

„Situace je taková, že čestné občanství zrušit nemůžeme. Zastupitelstvo města se k tomu už jednou vyjadřovalo, že toto ocenění bylo Henleinovi uděleno cizí mocí, kterou naše země nikdy neuznala. Toto usnesení je i v duchu Benešových dekretů, že nikdy nemůže platit to, co naše země nikdy neuznala,“ vysvětlil archivář.

Vedení města z Henleinova občanství nadšené není. „Bohužel můžeme akorát přijmout usnesení deklarace, že s takovým jmenováním nesouhlasíme, ale nemůžeme zrušit někdejší usnesení a jmenovací listinu zničit. Nikdy už nezměníme fakt, že Henlein je náš čestný občan, i když víme, že to byl funkcionář nacistického Německa, s jehož ideologií zásadně nesouhlasíme,“ reagoval včera mluvčí karlovarského magistrátu Jan Kopál.

V Liberci o vyškrtnutí Henleina ze seznamu čestných občanů v současnosti bojuje nacionalistické a antiislamistické hnutí První republika. Podle primátora Liberce Jaroslava Zámečníka je to nesmysl, protože je to historický fakt, který by neměl být zapomenut.

Karlovarský archivář Mařík upozornil, že na seznamu jsou i jiní nacionalističtí němečtí občané. Čestné občanství schvalují v Karlových Varech zastupitelé, každý rok je z široké nabídky vybrán jeden až dva nominovaní. Letos tak například na základě tipu bývalého zastupitele Musila byl jmenován čestným občanem města předseda Židovské obce Pavel Rubín, loni herec a moderátor Marek Eben. Ocenění má i ředitelka filmového festivalu Eva Zaoralová.