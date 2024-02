Z jedné karlovarské základní školy před týdnem odvezla záchranka tři žáky do karlovarské nemocnice. Během vyučování se dětem udělalo nevolno a jejich stav se nadále zhoršoval. Vedení školy nechtělo situaci podcenit, nikdo totiž nevěděl, co dětem, které byly zcela mimo realitu, nedokázaly komunikovat, vlastně je. Na místo byla proto přivolána i policie.

Další student ve Varech se intoxikoval HHC. Dospělá žena skončila v bezvědomí | Video: Kopecká Jana

„Následně jsme se dozvěděli, že tři naši žáci požili látku HHC (Hexahydrokanabinol). Ten pohled na ně byl hrozný. Měla jsem o ně velký strach a samozřejmě i o další děti, protože nikdo v tu chvíli nevěděl, co se děje,“ říká ředitelka školy, jejíž totožnost stejně jako jméno školy nebude redakce Deníku zveřejňovat.

I když od incidentu uplynul už týden, ředitelce dané školy není rozhodně do smíchu. Poslední dny byly hodně vyčerpávající. Před schůzkou s redakcí právě dokončila pohovor s policií, která se případem zabývá. Má to ale jeden háček, prodej HHC je totiž v Česku legální, a tak není v tomto případě vlastně co šetřit. Proto je situace pro pedagogy, kteří mají s touto nebezpečnou látkou špatné zkušenosti, velmi deprivující. „Chtěla bych proto apelovat na naše zákonodárce, ať urychleně projednají legislativu, která by zamezila volný prodej HHC. Je mi jasné, že to nějakou dobu bude trvat. Proto bych je chtěla poprosit, to, co teď potřebujeme, je opatření, aby si tyto produkty nemohly koupit osoby mladší osmnácti let. Aby HHC, které ubližuje dětem, nemělo podobu bonbónů a nebylo nabízeno v atraktivních obalech. Myslím si, že v tomto by se mohlo začít něco už konečně dělat. Bez vás to zákonodárci nezvládneme, opravdu potřebujeme urychleně vaši pomoc,“ prosí ředitelka karlovarské školy, která nechápe, jak tyto výrobky mohou být označené jako sběratelský předmět, nebo cukrovinka „Je to jen pokrytectví, všichni víme, že to je jedna velká lež a že na prvním místě jde o byznys,“ poznamenává.

Zdroj: Kopecká Jana

Co se vlastně minulý týden na škole stalo? Nejdříve se udělalo nevolno jednomu žákovi, chvíli na to dalšímu. „Byla jsem přivolána do třídy, jejich stav se zhoršoval. Zavolali jsme záchranku, rodiče. Kladla jsem jim otázky, oni ale nebyli vůbec schopni odpovídat. Hodinu potom odpadl třetí žák. To už jsme zavolali policii, která přijela i s psovodem. Měli jsme strach, že další děti budou přibývat. Stále mám před očima, v jakém stavu byli ti tři žáci. Každý reagoval jinak. Nevnímali, nemohli se ani udržet na nohou, byli hodně ospalí, někdo i zvracel. Jak se říká, kdo nevidí, neuvěří,“ pokračuje šokovaná ředitelka školy.

Zdravotníci varují před HHC. Děti jsou v nebezpečí kvůli medvídkům

Ta upozorňuje, že ani odborníci netuší, co HHC může spustit do budoucna. Nejde jen totiž o okamžité následky, ale není vyloučeno, že syntetická látka HHC může vyvolat i trvalé psychické problémy. „Dnešní doba není dobrá, my dospělí jsme pod enormním tlakem, který ještě prohlubuje finanční krize. Rodiče hodně pracují, snaží se vydělat na to, aby jejich děti mohly mít to, co mají kamarádi. Na děti, které jsou samy vystaveny velkému tlaku – covid, válka, tak nezbývá mnoho času. Ty přitom potřebují naši pozornost a lásku, a pokud to nemají, podléhají stále novým a novým nástrahám této zrychlené doby. Internet je navíc plný lákadel, které nám nabízejí uvolnění,“ konstatuje kantorka.

Nabídka návykových a zdraví škodlivých látek se totiž stále rozšiřuje. Zatímco ještě za totality to byly z těch méně nebezpečných jen alkohol, cigarety nebo marihuana, dnes ani mnohý dospělý neví, co trh vlastně nabízí. „Kdybychom udělali seznam látek, které nesmí žáci požít, za týden bychom ho mohli rozšířit. Ta škála produktů se neustále rozrůstá. A pokud žák žvýká nikotinový sáček, tak já ani nepoznám, zda jde o něj a nebo žvýkačku. A víte třeba, že jedna dávka tohoto sáčku označená strong vydá jako tři cigarety? A to si to dítě, které nemá zkušenosti s cigaretami, strčí naráz do pusy,“ upozorňuje ředitelka, která už před incidentem pozvala do školy krajskou protidrogovou koordinátorku, aby všem učitelům udělala osvětu, jaké drogy a nebezpečné látky dnešní trh vlastně nabízí. „Doporučila bych rodičům, aby se o to také zajímali. Ta škála produktů se rozrůstá geometrickou řadou, a to je velmi nebezpečné,“ uzavírá pedagogožka.