Zřejmě opačný efekt má situace kolem užívání nebezpečné látky HHC. Místo toho, aby zveřejnění o vážných zdravotních komplikacích, kvůli nimž skončilo mnoho dětí i dospělých v posledních týdnech v nemocnicích v Karlovarském kraji, mělo charakter varovné osvěty, se další a další jedinci odhodlávají tuto legální drogu vyzkoušet. Jedna dívka skončila o víkendu kvůli vážným komplikacím na oddělení JIP karlovarské nemocnice.

Další student ve Varech se intoxikoval HHC. Dospělá žena skončila v bezvědomí | Video: Kopecká Jana

Jen za tento víkend na území Karlovarského kraje museli zdravotníci vyjet k sedmi lidem, kteří HHC požili, a rozhodně jim nebylo dobře, jak příbalový leták této látky slibuje. Naštěstí ani v jednom případě nešlo tentokrát o dítě. „Jednalo se o ročníky 2003 až 2005. Dva z nich jsme ponechali na místě v péči jejich rodinných příslušníků. Pět lidí jsme převezli do nemocnic s poruchou vědomí nebo nevolností,“ říká mluvčí záchranné služby Radek Hes s tím, že stavy u pacientů byly opravdu různé. Dva z nich odmítli zdravotníkům říci, že HHC požili. Podle příznaků se ale záchranáři dovtípili, co je původem jejich stavů.

„Stav jedné dívky byl natolik vážný, že skončila na oddělení JIP," konstatuje mluvčí Karlovarské krajské nemocnice Markéta Singerová.

Varuje, že na každého může HHC působit jinak, přitom jde pro zdravotníky o novou věc, kterou navíc neodhalí ani testy. Ti musí tak složitě zjišťovat, proč pacient zkolaboval, nechtějí nic podcenit. „Měli jsme v této souvislosti jeden závažný případ dospělé pacientky, kterou nebylo možné probudit, byla v hlubokém bezvědomí. Lékaři neznali příčinu jejího stavu, testy přítomnost HHC neprokázaly. Žena musela být dokonce napojena na plicní ventilaci. Až když se vzbudila, sdělila, že se chtěla díky této látce uvolnit,“ upozorňuje mluvčí nemocnice.

Jen během ledna muselo být v karlovarské nemocnici kvůli intoxikaci HHC hospitalizováno osm dětí a mladistvých, během posledních týdnů podle Singerové nespočet dospělých.

Syntetická látka je volně dostupná například v podobě gumových bonbónů, které jsou k dispozici v automatech. Stojí nejen v obchodních řetězcích, ale i volně na ulicích. Prodej je stále v České republice bez omezení, čeká se na možnou změnu legislativy.

„Chtěla bych proto apelovat na naše zákonodárce, ať urychleně projednají legislativu, která by zamezila volný prodej HHC. Je mi jasné, že to nějakou dobu bude trvat. Proto bych je chtěla poprosit, to, co teď potřebujeme, je opatření, aby si tyto produkty nemohly koupit osoby mladší osmnácti let. Aby HHC, které ubližuje dětem, nemělo podobu bonbónů a nebylo nabízeno v atraktivních obalech. Myslím si, že v tomto by se mohlo začít něco už konečně dělat. Bez vás to zákonodárci nezvládneme, opravdu potřebujeme urychleně vaši pomoc,“ prosí ředitelka nejmenované karlovarské školy, z níž tři děti během jednoho dopoledne musely být kvůli požití HHC převezeny do nemocnice. Ta nechápe, jak tyto výrobky mohou být označené jako sběratelský předmět, nebo cukrovinka „Je to jen pokrytectví, všichni víme, že to je jedna velká lež a že na prvním místě jde o byznys,“ říká ředitelka školy.

