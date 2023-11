Zda se Hilton bude snažit Alžbětiny lázně koupit, nebo k rekonstrukci památkově chráněného objektu, karlovarským magistrátem prozatím odhadnutou na přibližně 1,2 miliardy, přizvat investora, to se zastupitelé nedozvěděli. Více k plánům prestižního mezinárodního hotelového řetězce Tomáš Longa neprozradil. "My projevujeme zájem a je na vás, zda je naše nabídka pro vás zajímavá. Majetkoprávní vztahy nyní nejsem schopen definovat, ty se musí řešit na jiné úrovni," uvedl pouze. Odmítl ale, že by Hilton investici do lázní zaplatil. To by tak zřejmě mělo být věcí přizvaného investora a splatila by se mu určitým nájmem. Jakou formou by tento svazek fungoval, je podle Longy věcí řešení a Karlovým Varům ten dům nikdo neodnese.