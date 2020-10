Osmnáct let žil Martin Tetera, což je jeho občanské jméno, v Indii. Do karlovarské čtvrti Tašovice se nyní vrátil, aby pečovalo svou starou maminku. V Indii se stal hinduistickým mnichem a přijal jméno Slámi Nirandžan Purí.

Slámi Nirandžan Purí českým jménem Martin Tetera žil dlouhé roky v Indii. | Foto: Deník / Jana Kopecká

V České republice využil svého práva a šel opět volit. „Jak dlouho jsem nevolil? No, asi těch dvacet let. Do Čech jsem se vracel vždy jednou za tři roky, ale to byl vždy termín, kdy volby nebyly,“ vypráví hinduistický mnich. Díky svému vyznání a působení má přece jen na českou politiku určitý nezaujatý nadhled. „České politice určitě schází více lidskosti a ohleduplnosti vůči druhým, ale také více obětavosti. Rozhodně by v ní mělo být méně egocentrismu,“ míní. Podle něho právě nyní kvůli koronavirové pandemii přichází příležitost, aby se v lidech probudila lidskost.