Kritika na nejmenší region v republice přichází v době, kdy čelí těžké pandemické krizi. A co víc, řítí se na něj davy nezaměstnaných horníků. Ano, Karlovarský kraj má také nejnižší platy a nedostačující školství, ať už středoškolské či vysokoškolské, a rovněž je tu nejvíc dlužníků (a není se čemu divit). A dálnice? Pět, deset, nebo patnáct dalších let?

Je to jiný kraj, který ale rozhodně nestojí za to, aby se do něj kopalo. Za tyto problémy nemůže. Spíše by se tedy hodila omluva, že systém zkrátka nefunguje, o pomoci a větším dialogu ze strany státu pochopitelně ani nemluvě.

Jenomže po premiérovi stejně tato facebooková akce steče stejně jako jiné iniciativy nebo výtky. Kdekdo by mu mohl závidět jeho flegmatismus vůči kritice a jeho kamennou tvář, která zůstává za jakýchkoliv okolností stále stejná. Karlovarská snaha to asi nezmění, ale stejně je cenná.

Jana Kopecká, šéfredaktorka Karlovarského deníku