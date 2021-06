Až do čtvrtka 30. září 2021 mohou milovníci památek v internetovém hlasování na webu Národního památkového ústavu vybírat vítěze zvláštního ocenění „Památky děkují“. To je součástí každoročního klání o Cenu Národního památkového ústavu „Patrimonium pro futuro“.

V letošním ročníku soutěže se o podporu veřejnosti v internetovém hlasování uchází i dva nominované návrhy z Karlovarského kraje, a to záchrana kostela sv. Urbana v Karlových Varech – Rybářích a veřejné dílny v Chebu, které přiblížily středověké stavitelství. Během veřejných dílen v Chebu obsadili náměstí i tesaři, kteří vytvořili změnšenou repliku historického krovu presbytáře františkánského kláštera v Chebu, jejich práci můžete obdivovat v naší fotogalerii.

Od letošního ročníku bude odborná porota soutěže Patrimonium pro futuro vybírat vítěze nově v šesti namísto na místo původních čtyř kategoriích (obnova památky; restaurování; objev, památková konverze; objev/nález; prezentace a popularizace; záchrana). Veřejnost pak v internetovém hlasování může podpořit některý z návrhů na cenu bez ohledu na soutěžní kategorii.

V internetovém hlasování je možné dát svůj hlas právě jednomu z celkem 34 kandidátů, které do celostátního kola nominovala jednotlivá krajská územní odborná pracoviště NPÚ. Profily všech navržených kandidátů včetně hlasovacích tlačítek jsou k dispozici na webu Národního památkového ústavu, kde najdete i informace o tom, co se v loňském roce povedlo objevit, zachránit, obnovit nebo prezentovat a kdo se o to zasloužil a profily všech navržených kandidátů.