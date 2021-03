Hlavní demolice Dvorského mostu v Karlových Varech začne na apríla

Bagry s rypadly sice už minulý týden začaly s bouráním zchátralého Dvorského mostu, hlavní demolice jej čeká ale až za několik dnů.

Těžká technika už najela na Dvorský most v Karlových Varech kvůli jeho demontáži. Most je uzavřen od 15. března. Nový má společnost Eurovia postavit do konce letošního roku. | Foto: Deník/Jana Kopecká

„Práce na odstraňování mostu běží bez problémů. Dokonce máme informace, že jsou rychlejší, než jaký byl předpoklad. Velká demolice mostu začne 1. dubna,“ oznámil náměstek karlovarské primátorky Petr Bursík. V půlce dubna by pak vedení města chtělo říci bližší informace přímo na místě. Most je uzavřený teprve od 15. března a ihned nato se začalo s odstraňováním mostovky. Nový má firma Eurovia postavit do konce roku. Škola dukelských hrdinů poprvé otevírá přípravku Přečíst článek ›