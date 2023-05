V anketě Deníku, kde do středy 3. května hlasovalo 1730 lidí, vyhrávají Rybáře. Zcela propadly Bohatice.

Rybáře. | Foto: Deník/Jana Kopecká

Management České pošty nakonec souhlasil s návrhem karlovarské radnice a vymění pobočku na Sokolovské ulici v Rybářích za tu v Doubí. Pošta v Rybářích, která je hojně navštěvovaná, měla být totiž jednou z pěti v Karlových Varech, jež mají k 30. červnu skončit, zatímco ta v Doubí měla být zachována. Vedení města Karlovy Vary se už smířilo s tím, že s počtem redukovaných poboček nic nezmůže, snažilo se ale aspoň jednat o těch, které zůstanou lidem k dispozici. Rozhodnutí managementu České pošty je tak pro Karlovy Vary polovičním úspěchem, protože zachování pošty v Horních Drahovicích výměnou za hlavní pobočku se jim prosadit nepodařilo.

"Jsme rádi, že nám Česká pošta potvrdila výměnu Rybář za Doubí, protože právě ta v Doubí byla jednou z nejslabších poboček ve městě, kdežto ta v Rybářích naopak jednou z nejsilnějších. Svědčí o tom i počet transakcí na obou dvou," uvedla primátorka Andrea Pfeffer Ferklová.

Anketa: Kterou pobočku by Česká pošta v Karlových Varech měla rozhodně zachovat?

Pozice hlavní pobočky na třídě T. G. Masaryka zůstává nyní stejná, a to i přesto, že se bude podle primátorky objekt skutečně prodávat. Kvůli nedostatku parkovacích míst před hlavní poštou jedná ale vedení města o jejím možném stěhování. "Prodej domu, kde sídlí, je jistý. Pošta ho chce prodat se závazkem, že v něm pobočka zůstane. Uvažuje i o tom, že by využila případných developerských příležitostí a šla s hlavní pobočkou do pronájmu. My máme ale jiné řešení," nastínila primátorka. "Začali jsme jednat o tom, že by se hlavní pobočka přestěhovala do prostor Městské tržnice, kde jsou lepší podmínky s parkováním," dodala.

Podle ní totiž majitel Městské tržnice plánuje její rekonstrukci. "Česká pošta potřebuje 600 metrů čtverečních a ty možnosti v Městské tržnici jsou. Řetězec Albert, který tu sídlí, má v přízemí i zázemí, které by po rekonstrukci šlo o patro níže. Předpokládáme, že do jednoho roku bychom sem poštu z pěší zóny mohli přestěhovat," upřesnila Pfeffer Ferklová.

Jak uvedla, dobře se rýsují také jednání o zřízení Pošta partner v obchodním centru Fontána, kde pobočka České pošta skončila k 28. únoru. Město zatím neuvažuje, že by se na provozu karlovarských poboček, a to například formou Pošta partner plus, podílelo. Je to totiž velmi organizačně i finančně náročné.

Redakce Deníku zveřejnila v sobotu 29. dubna na svých internetových stránkách anketu, kde se čtenářů ptala, kterou pobočku by v Karlových Varech nechali. Do středečního poledne hlasovalo už 1730 lidí. Vedou Rybáře, poslední skončily Bohatice. Paradoxně Doubí, které není na magistrátu favoritem a kde bude pobočka nakonec zrušena, skončilo na čtvrtém místě před prosazovanými Horními Drahovicemi.

Prozatímní výsledky hlasování

1. Rybáře

2. třída T. G. Masaryka - hlavní pošta

3. Dolní Drahovice

4. Doubí

5. Horní Drahovice

6. Stará Role

7. Růžový Vrch

8. Bohatice