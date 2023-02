Vedení Karlových Varů už delší dobu přemýšlí o tom, že by udělalo novou pobočku infocentra v obchodně správní části. V současné době má totiž infocentrum na území města jen jedny prostory, a to v ulici Tržiště v lázeňském území. Jako vhodné řešení se nabízelo zázemí budovy Hlavní pošty - tedy pobočky pošty Karlovy Vary 1 na pěší zóně, a radnice tak začala připravovat architektonickou studii na pobočku v tomto objektu. "V úterý jsme se ale dozvěděli, že Česká pošta bude objekt prodávat. Budova hlavní pošty je velmi energeticky náročná a dozvěděli jsme se, že by chtěli v Karlových Varech postavit moderní objekt," uvedla primátorka Andrea Pfeffer Ferklová (ANO).