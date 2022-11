Od pondělka 14. až do 21. listopadu bude zcela uzavřená objízdná trasa u Kfel, které se nacházejí za Karlovými Vary ve směru na Plzeň. Důvodem je přestavění objížďky. Silničáři do poslední chvíle dávali na komunikace informační značky, protože si je Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD) vědomo, že jde o zásadní komplikace pro řidiče. "Náhradní objízdná trasa pro řidiče osobní dopravy povede v tyto dny přes Stanovice, pro nákladní auta pak přes Bochov," informoval Jiří Baloun, vedoucí provozního úseku z ŘSD.

Důvodem takových manévrů je krach společnosti firmy Raeder & Falge, s níž bylo zahájeno insolvenční řízení. Právě ona vyhrála u ŘSD zakázku na opravu dvou mostů u obce Kfely. Kvůli tomu byla vybudována jednosměrná objížďka v lesním porostu, kterou řídí semafory. Práce firma ale jen zahájila, část mostů zbourala a na hlavní komunikaci tak zůstala díra. Zakázka, která měla být hotová tento měsíc, se o rok prodlouží a i prodraží. ŘSD navíc stálo hned před dvěma novými problémy - co udělá s rozestavěnými stavbami a jak vyřeší objízdnou trasu, po níž do současnosti mohla jezdit jen osobní auta. Objížďka nebyla navíc zřízena pro zimní období. Policie ale nakonec povolila zachování objížďky a navíc sem vpustí i nákladní vozidla.

"Aby po objízdné trase mohla jezdit nákladní auta a mohla být udržována i během zimy, je potřeba ji upravit. Proto ji na týden uzavíráme. Během těchto dnů odstraníme betonové panely, čímž dojde k rozšíření vozovky. Záležitost jsme projednali se všemi dopravci, všechny jsme včetně ministerstva dopravy informovali o potřebě tuto objížďku uzavřít," uvedl Baloun s tím, že jen náklady na úpravy objízdné trasy přijdou silničáře na 2,3 milionu korun.

Dalších 3,3 milionu bude stát konzervace prvního mostu, a to ve směru od Karlových Varů na Plzeň. Ten druhý se bude stavět kompletně znovu. "Řešili jsme, co s rozestavěnými mosty, zda bude levnější je zakonzervovat a nebo s nimi začít zcela znovu. Výsledkem je kompromis. Myslím si, že nakonec jsme tuto nenadálou situaci zvládli za docela slušné peníze. Jsme si vědomi, že jde o velkou komplikaci, ale nakonec jsme měli štěstí v neštěstí, protože máme možnost vést dopravu po blízké objížďce. Kdyby tu nebyla, byl to velký problém i pro ostatní správce komunikací, i když víme, že je jen jednosměrná," poznamenal vedoucí provozního úseku ŘSD.

Zatím nedokáže odhadnout, kolik bude opakovaná zakázka stát. Tu letošní vysoutěžila společnost Raeder & Falge přibližně za 44 milionů korun. Dobrou zprávou navíc je, že druhý most se bude stavět ve zrychleném řízení, kterým je proces zvaný žlutý fidic. Byl kvůli rychlosti zvolen poprvé v České republice při stavbě nového Doubského mostu a následně i pro Dvorský. "Na území karlovarského okresu je to už třetí žlutý fidic, pro naše ŘSD pak druhý. Jsme v tomto směru rekordmani v republice," konstatoval Baloun.

Firma Raeder & Falge přestala se silničáři zcela komunikovat a věc už řeší jen právníci ŘSD. Jak Baloun dodal, stejně jako oni byli z krachu firmy, k němuž došlo v létě, překvapeni i samotní stavbyvedoucí a mistři, kteří měli zakázku na starosti. O tom se přesvědčil i Deník, když kontaktoval stavbyvedoucího Jiřího Petkova. Ten si na začátku srpna povzdechl, že už dva měsíce čeká na výplatu.