Krejčí vnesl do lesů jednotný styl. Za jeho éry se vybudovala řada altánů, odpočívadel, opravily se studánky, lesní cesty, vzniklo oblíbené lanové centrum Linhart s oborou. Z organizace odešel úplně. Jak ale říká, zůstává v oboru. „Jde o práci, která naštěstí už nebude narážet na městskou ani státní správu,“ říká.

Překvapilo vás, že vás rada města v únoru odvolala ještě s dalšími třemi řediteli?

Abych byl upřímný, trochu mě to překvapilo, ale nějaké indicie jsem určitou dobu měl. Už jsem se s tím ale vyrovnal. Některé argumenty pro tento krok mi přijdou úsměvné. Mám za to, že hlavním důvodem mého odvolání byly finance.

Jak to myslíte?

Situace v lázeňských lesích není jednoduchá, jejich hlavní funkce je lázeňská a rekreační. Karlovarské lázeňské lesy nemají charakter hospodářský, to znamená, že nejsou prioritně určeny k těžbě dřeva. Většinu mého 19letého působení u Lázeňských lesů jsem s představiteli města našel shodu v tom, že tyto funkce jsou pro lázeňské město prioritní. Navíc zajištění a zabezpečení těchto funkcí lázeňských lesůs sebou nesou i další velké neproduktivní náklady. Dnes je situace poněkud odlišná a do popředí se dostává funkce hospodářská.

V tomto duchu bylo i celé vaše působení ve vedení Lázeňských lesů…

Ano. Od počátku jsem nepovažoval těžbu dřeva za podstatnou, i když přináší finanční prostředky na provoz organizace. Lázeňské lesy nejsou lesy hospodářskými, a proto jsme tu výnosovou část potlačovali. A bývalé vedení města s tím vždy souhlasilo. Ano, dřevo jsme těžili, ale ne na maximální úrovni, to nebylo naším cílem. A vždy panovala dohoda s vedením města, že na ušlý zisk kvůli nerealizované těžbě dřeva jsme dostávali finanční příspěvek na provoz.

V posledních letech i lázeňské lesy zasáhl kůrovec, který stlačil cenu dřeva na minimum. Tím se ještě více prohloubily finanční ztráty v Lázeňských lesích. Náměstek primátorky Petr Bursík na posledním jednání zastupitelstva (poznámka redakce – bylo mimořádné a konalo se den před uzavřením škol kvůli koronaviru) prohlásil, že kůrovec v lázeňských lesích není. Co na to říkáte?

Odvoláni byli čtyři ředitelé

Ředitele čtyř městských příspěvkových organizací – Lázeňských lesů, Správy lázeňských parků, Správy vřídel a kolonád a Městského zařízení sociálních služeb – odvolalo Zastupitelstvo města Karlovy Vary. Oficiálním důvodem byla nová koncepce těchto společností. 21. února vyhlásila rada na tyto posty výběrové řízení. Novým ředitelem Lázeňských lesů se tak stal Stanislav Dvořák, který dříve působil ve Vojenských lesích. Dosavadní ředitel parků Miroslav Kučera svou funkci obhájil, a pokračuje tak ve vedení organizace. Personální obsazení správy kolonád a sociálních služeb není v tuto chvíli kvůli koronavirové epidemii dořešeno.

To je názor pana náměstka a vychází z informací, které má k dispozici. Skutečnost je taková, že kůrovec se objevil v lázeňských lesích už před rokem a půl. Kvůli němu klesá cena dřeva a to pochopitelně s sebou nese velké finanční dopady. V současnosti je v lázeňských lesích několik set kubíků kůrovcového dřeva a v loňském roce se v lázeňských lesích zpracovalo skoro deset tisíc kubíků s kůrovcem. Laik to běžným okem nevidí, protože naštěstí u nás to nejsou velké plochy, které jsou kůrovcem zasažené. Letos vzhledem k teplé zimě a nedostatku vláhy odhaduji, že bude situace s tímto škůdcem ještě mnohem horší. Ani nemáte představu, jak bych byl rád, kdyby pan náměstek měl v otázce kůrovce pravdu.

Proč u nás nejsou zasažené celé plochy s kůrovcem, jako tomu je třeba na Moravě?

Lázeňské lesy jsou do určité míry specifické. Od nástupu do této organizace jsem se snažil o to, aby se změnil poměr listnáčů a jehličnatých stromů. Kůrovec napadá především smrky. Při obnově lesa jsme navýšili poměr listnáčů, takže dnes po dvaceti letech je smrk v lázeňských lesích zastoupen „jen“ z 53 procent. Chtěli jsme zkrátka, aby byl les vícedruhový. Kdyby v lázeňských lesích kůrovec napadl veškeré smrkové porosty, tak by to byla maximálně jen jedna čtvrtina celkové plochy všech lesů kolem Karlových Varů, protože kůrovec napadá většinou jen stromy nad 60 let.

Váš nástupce to tedy nebude mít jednoduché…

To určitě ne. Je to ale pro něj určitá výzva. Přeji mu, aby to nadcházející období zvládl. Přál bych si, aby karlovarské lázeňské lesy zůstaly i nadále lesy lázeňskými.

Na co jste nejvíce pyšný?

Myslím, že se nám s mými spolupracovníky podařilo za těch téměř dvacet let odvést kus práce. Z řady věcí mám velkou radost. Největší asi z Linharta, ten se nám opravdu povedl. Velký dík patří právě všem mým, vlastně již bývalým kolegům, protože bez nich by to nešlo a nebylo.