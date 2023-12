„Tato venkovní hokejová událost je výjimečná tím, že tentokrát se nebude hrát na fotbalových hřištích, jak tomu bývá zvykem, ale na doskočišti skokanského můstku. Raritou také bude, že tribuny budou velmi blízko ledu a divák tak bude co nejblíže ke hráči,“ dodal.

Vstupenky na utkání už jsou v předprodeji, základní stojí 870 korun, speciální například doplněná o dopravu vyjde na 1010 korun. Permanentka na všechny tři zápasy vychází na 70 euro.Ve výjimečném utkání obléknou na sebe hráči HC Energie speciální dresy v černé barvě, které jsou v podstatě replikou dresů ze sezóny 66 – 68.

Zdroj: Kopecká Jana

Karlovy Vary se chtějí chopit této přeshraniční akce a pokusí se v rámci ní nalákat do lázeňského města co nejvíce německých turistů. „Ve spolupráci s Českou asociací a hotelů proto připravujeme slevovou akci, kdy si turista v karlovarském hotelu objedná tři noci, zaplatí ale jen za dvě. Návštěvník se zaregistruje ve speciální aplikaci a následně dostane od daného hotelu kód. Plánujeme, že tuto marketingovou akci bychom by mohli turisté využívat až do Velikonoc,“ uzavřela primátorka Andrea Pfeffer Ferklová.