Teď společně se svými kamarádkami (na snímku s kolegyněmi) pomáhá zásobovat ochrannými pomůckami Karlovy Vary a jejich okolí.

„Napadlo mě založit stránku na sociální síti, která by mohla propojit nabídku roušek, dezinfekce a dalších potřeb s poptávkou, a plnila by tak funkci komunikačního kanálu v této těžké době,“ vzpomíná projektová manažerka krajské knihovny. „Poté jsem se zkontaktovala s Danielou Bílou. I ona plánovala otevřít na Moskevské ulici distribuční centrum. Tím začala naše spolupráce,“ říká. Vzniklo distribuční centrum, kde je možné získat roušky, rukavice nebo dezinfekci od soukromých dodavatelů. „Vše rozvážíme do organizací, které o naši pomoc žádají,“ vysvětlují další ze zakladatelek Olga Bischofová a Lada Baranek Lapinová.