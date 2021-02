Připraveno pro nové obyvatele je více než sto parcel. Na druhém konci žebříčku se umístila obec Valeč.

V obci Hory žilo na konci loňského roku 297 obyvatel a to znamenalo meziroční přírůstek 2,7 procent. Číslo je už ale minulostí. „K pátku 5. února činil počet obyvatel obce 314,“ vypočítává starostka Hor Lucie Hostašová. Počet obyvatel letos rozhodně ještě naroste, otázkou zůstává o kolik procent. „Prokazatelně tu žijí další lidé, kteří mají ale trvalé bydliště přihlášené jinde. V současné době se také staví najednou dvaadvacet domů,“ popisuje starostka.

Boom výstavby začal před necelými třemi lety, kdy se dal do pohybu mnoho let připravovaný developerský projekt. „Investor momentálně dokončuje třetí etapu, která zahrnuje 74 parcel. V obci připravuje navíc další investor dalších sto parcel,“ doplňuje hlava obce.

Pokud by v parcelách vyrostly obývané domy i jen tříčlennými rodinami, počet obyvatel se téměř zdvojnásobí. Obec proto musí rychle řešit otázku občanské vybavenosti, která zatím chybí. „Plánujeme otevřít mateřskou školku, obchod a rádi bychom sem získali i obvodního lékaře,“ říká Lucie Hostašová. Obyvatelé Hor dojíždějí za službami i prací do Karlových Varů, které jsou odsud vzdálené jen pět minut autem. Dokonce sem v menším množství spojů zajíždí i městská hromadná doprava. Právě blízkost ke krajskému městu činí z Hor, kterým po květnu 1945 zmizelo více než devadesát procent obyvatel, lukrativní lokalitu. Vesnici těší, že se sem stěhují lidé k trvalému bydlení a nestává se předměstím Karlových Varů pro sezónní pobyty cizinců. Nově přistěhovaní jsou především mladé rodiny. Přesto je obec opatrná a budoucí výstavbu chce mírně korigovat. „Budeme měnit podmínky pro maximální velikosti budov, aby nám tady nevznikaly paneláky,“ potvrzuje starostka.

A jak se místní na budoucí nárůst sousedů dívají? Především doufají, že soužití v obci zůstane poklidné a přátelské. „Musíme si na sebe zvyknout. Samozřejmě to trochu vyvolává obavy, jestli lidé z města zapadnou, jestli se tu zachová ráz vesnice nebo za deset let budeme už městečko a my starousedlíci si tu budeme připadat cizí. Dneska se tu všichni zdraví, známe se. To se může změnit,“ dodává obyvatelka Hor Marie.

Na opačné straně žebříčku nárůstu obyvatel skončila Valeč s 358 obyvateli. Obci, která stojí na rozhraní Ústeckého a Karlovarského kraje, zaznamenalo ministerstvo vnitra pokles obyvatel o 2,7 procent. Podle starostky Michaely Holubcové se ale jedná o dlouhodobý jev. „Nehledala bych zatím dopady pandemie covid-19, to určitě ne,“ potvrzuje. Za úbytkem obyvatel stojí vyšší věk starousedlíků a především malý počet nově přistěhovaných, byť mladé rodiny už začínají o obec projevovat zájem. Přestože je Valeč místem, které se pyšní řadou památek, nádhernou krajinou Doupovska, zámkem a bylo v minulosti opakovaně navštěvováno filmaři, život tu jednoduchý není.

„V okolí je těžké sehnat práci a lidé za ní, pokud nenašli zaměstnání u vojenských lesů, musejí vždycky dojíždět. Kdo neřídí, je úplně diskvalifikovaný,“ vysvětluje starostka. V obci chybí některé služby, třeba lékař, za kterým místní dojíždějí do Chyše, v případě dětských pacientů do Žlutic. To ale naopak pomáhá posilovat mezilidské vztahy, na které starostka zejména po loňském vypjatém roce nedá dopustit. „Jako obec se snažíme pomáhat seniorům a rozhodně můžu říci, že se kvůli covidu vztahy ve vesnici zlepšily, spousta lidí začala pomáhat ostatním a komunitní život se utužil,“ pochvaluje si Michaela Holubcová. A právě kvůli výše vyjmenovaným přednostem obce se tu rozvíjí také turismus. „Ten nárůst je skoro pětisetprocentní,“ odhaduje starostka. „Občas nám bylo líto, že náměstí v sousední Chyši jsou plná a nás turisté míjí. Ale to se loni změnilo, u zámku bylo plno, velmi láká nově otevřené lapidárium. A je to prima, doufáme, že ten trend bude pokračovat,“ uzavírá Michaela Holubcová.