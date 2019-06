Na společné nominaci pracovali odborníci jak v Čechách, tak v německém Sasku. „Na seznamu je celkem 22 lokalit v Krušných horách. Na české straně jich je pět. Na Karlovarsku to jsou tři místa,“ říká ředitel společnosti Montanregion Krušné hory Michal Urban.

Na seznam světového dědictví se mohou dostat hornické krajiny v Jáchymově, pak mezi Božím Darem, Abertamy a Horní Blatnou a také Rudá věž smrti u Ostrova. V Ústeckém kraji pak hornické krajiny v okolí Měděnce a Krupky. Do celku na Měděnci je zahrnuta například bývalá vápenka v Loučné pod Klínovcem. V Sasku jsou v nominaci daleko rozsáhlejší celky. Jedná se například o báňské centrum ve Freibergu.

Druhého července začne zasedání výboru UNESCO a napjatě ho budou po několik dní sledovat například v Horní Blatné. „Naše očekávání jsou veliká. Jednak věříme, že budeme zapsáni a následně se u nás začne rozmáhat turismus,“ říká nezávislý starosta Horní Blatné Robert Petro.

Podle něj se do budoucna začnou na hřebenech hor budovat naučné hornické stezky nebo se začnou odkrývat staré štoly, které se budou uvádět do původního stavu, jako když se v nich těžilo před lety. „Hornictví přitáhne do Krušných hor řadu lidí a nás čeká hodně práce,“ dodává.

„Je to vyvrcholení naší letité práce. Na druhou stranu ale také obrovský závazek do budoucna. Pokud budeme zapsáni, tak to bude mít veliký význam pro celý Karlovarský kraj,“ říká senátor a starosta Božího Daru Jan Horník o zápisu do UNESCO.