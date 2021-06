„Z hlediska rozvoje turismu je pro nás bezpečnost hlavní prioritou. Nová stanice Neklid bude stát v blízkosti nejfrekventovanějšího ski areálu, který se navíc bude rozrůstat. Krušné hory se tak stanou ještě bezpečnější,“ řekla po zasedání předsedkyně správní rady Horské služby a ministryně pro místní rozvoj Klára Dostálová.

Horská služba má zatím svou hlavní krušnohorskou základnu na Božím Daru. Vybudována byla v 80. letech minulého století. I když prošla několika dílčími rekonstrukcemi, už nesplňuje standardy a požadavky dnešní doby. Nejvíc záchranáře trápí nedostatečné technické zázemí pro uskladnění zásahové techniky a materiálu. Rekonstrukce a rozšíření stávající stanice by bylo finančně velmi nákladné a stavebně komplikované. Nová stanice Horské služby by měla vyrůst v lokalitě Neklid v bezprostřední blízkosti tamního sportovního areálu. „Myšlenka celého projektu vznikla v roce 2018, nyní začíná dostávat konkrétnější podobu. Lokalita na Neklidu je vhodná díky umístění přímo v hřebenové části Krušných hor, která je celoročně nejnavštěvovanější. Usnadní nám tak výjezdy do karlovarské i ústecké části Krušných hor. Stejně tak budou efektivnější výjezdy k událostem vznikajícím přímo ve sportovním areálu, kterých přibývá v letním i zimním období. Lokalita je strategická i z hlediska předávání zraněných zahraničních turistů kolegům ze sousedního Německa, protože se nachází nedaleko hraničního přechodu Boží Dar. V neposlední řadě by nová stanice měla především v zimním období odlehčit i kapacitně nevyhovující stanici na Klínovci,“ vysvětluje důvod přestěhování stanice náčelník Miroslav Račko.

Vzhledem se bude nová stanice podobat horské boudě a nebude narušovat ráz krajiny. V přízemí objektu jsou navrženy garáže, sklady a šatny pro posádku stanice. V podkroví bude část pro ubytování posádky, denní místnost s dispečinkem, jídelnou a kuchyní a další zázemí pro posádku. V obou podlažích bude kapacitně vyhovující sociální zařízení. Stanici bude trvale užívat posádka v počtu 5-8 osob. Další záchranáři ji budou využívat v období školení a přípravy nových členů. Celková kapacita šaten je navržena do 30 osob, což je maximální členská základna okrsku Boží Dar. Garážová stání jsou řešená pro 4 větší osobní vozidla a samostatné garáže pro techniku mají plochu dostatečnou pro svozovou techniku i příslušenství. V přízemí objektu bude ošetřovna, která bude provozně spojená s garážemi a příjezdovou cestou k objektu. „Jsme moc rádi, že správní rada tuto investici schválila, protože skutečně přímo povede k lepší péči o návštěvníky hor v nouzových situacích. Aktuálně je vypracovaná studie a další kroky budou následovat. Pokud budu optimistou, odhaduji, že by stanice mohla být uvedena do provozu někdy v průběhu roku 2024,“ komentoval rozhodnutí správní rady náčelník a ředitel Horské služby René Mašín.