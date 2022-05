"Protože komunikace nemá ani chodníky, nelze na ní vybudovat přechody. Komunikace je v majetku krajské správy a údržby silnic, i když vede naší obcí, a my nyní s úředníky řešíme právě stavbu možných chodníků. Pokud by se záměr podařil, sloužila by půlka chodníku jako cyklostezka, která by navazovala na tu stávající z Jenišova," vysvětluje starostka Hostašová.

Komunikace, která dále pokračuje do Louček, má navíc další zádrhel. V místě strategické křižovatky je totiž zatáčka. Tu by v budoucnu měla využívat i auta, která by měla obsluhovat kontroverzní logistické haly, jež se tu plánují. Podle vedení obce takovému provozu ale křižovatka stačit nebude a nebezpečí se ještě zvýší. Proto jednají o její změně.

Zatímco stavební úpravy této komunikace jsou zatím jen v plenkách, reálněji vypadá rekonstrukce silnice vedoucí k obecnímu úřadu. Tu totiž tvoří provizorní panely. "Jedná se o jednu z nejstarších cest v Horách, na které stále leží panely. Na novou silnici, která je pro nás prioritou, máme už stavební povolení. Předpokládané náklady jsou ale asi tři miliony, což vzhledem k našemu rozpočtu, který se pohybuje jen kolem šesti milionů korun, je opravdu velká částka. Proto čekáme na vhodné dotace. Bez nich se do akce pustit nemůžeme, i s ohledem na současný růst cen," konstatuje Hostašová.

Obec má už za sebou opravu cesty pro pěší a cyklisty směrem k lokalitě pod Rohem, kterou využívají mnozí i jako spojku do blízkého hypermarketu Globus. Nyní rekonstruuje společně se soukromým investorem čtyřicetimetrový úsek cesty ke hřbitovu. Následně budou kolem komunikace vysázené nové keře. Hory také připravují projektovou dokumentaci na vybudování chodníku od autobusové zastávky do obce.