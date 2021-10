Ve zcela jiné situaci budou od 1. listopadu hostinští z hospod a restaurací, které se nacházejí na vesnicích a do testovacích stanů na covid to mají místní přece jen hodně z ruky, než podnikatelé z Karlových Varů či Ostrova. Zatímco tady si mohou odpůrci očkování na test odskočit jako pro rohlík do obchodu, ti z Chyše či Žlutic musí absolvovat někdy i třicet kilometrů, aby si obstarali potřebné potvrzení. Situace je pro ně mnohem komplikovanější i proto, že řada štamgastů jsou jejich sousedé, známí, s nimiž se denně na vesnicích potkávají.

Od 1. listopadu přechází na provozovatele restauračních zařízení povinnost dožadovat se od svých zákazníků potvrzení, že jsou na covid negativně testováni či prodělali očkování. "Rozhodně z toho radost nemáme a abych se přiznala, vlastně jsem i vyděšená. Očekáváme velký propad v tržbách. Lidé nebudou chtít chodit na testy. Testovací místo je navíc od nás hodně vzdálené, nejbližší je v Karlových Varech nebo Podbořanech. Samozřejmě, že budeme po lidech chtít potvrzení, nemůžeme se na to vykašlat," poznamenala Marcela Lažanská, která se svým manželem provozuje Pivovar v Chýši, k němuž patří i restaurace.

Podnikatelka hodně doufá v to, že se tato situace vyřeší, ať už jinou legislativou či tím nejdůležitějším - poklesem pozitivních. "Přes víkendy fungujeme hlavně pro turisty, ale během týdne pro místní. Všichni se tu známe a nebude rozhodně příjemné známým vysvětlovat, že je k nám nepustíme, když nemají povinný test. Máme strach, že to nebude dělat dobrotu," dodává majitelka pivovaru s restaurací.

Petr Kratochvíl, který vlastní restauraci Pub Cihelna ve Žluticích, má z toho také trochu obavy. "Doufám, že to mezi námi zlou krev ale neudělá. Lidé už o tom vědí. Vědí, co mají podstoupit, tak na to musí být připraveni," konstatuje podnikatel, který už nejednoho zákazníka přesvědčil, aby se nechal očkovat. "Pokles v návštěvnosti asi bude, ale snad nám to vezme jen pár těch ortodoxních odpíračů. Hlavně to nesmí trvat dlouho. Potvrzení od lidí samozřejmě budeme vyžadovat, s tím se nedá nic dělat," svěřuje se hostinský, který také konstatuje, že v blízkém okolí není žádné testovací místo.

Podle Kratochvíla zlá doba zdaleka nekončí a otázkou je, co bude třeba na přelomu roku. "Musíme počítat s odlivem zákazníků nejen kvůli covidu, ale všeobecnému zdražování, na které i my z této branže musíme reagovat," upozorňuje.

To Tomáš Hnojský z Penzionu ve Dvoře ve Štědré si těžkou hlavu nedělá. "Co mám dělat? Uvidíme, co čas ukáže, budeme to muset nějak zvládnout. O život nejde, lidé jen přestanou chodit do hospody," dodává podnikatel.