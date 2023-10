Velmi silný hráč vystoupal na Klínovec , nejvyšší vrchol celého Krušnohoří. Místní hotel i s rozhlednou získala od Božího Daru do pronájmu skupina Sokolovská uhelná a SUAS GOUP, a to včerejším rozhodnutím božídarského zastupitelstva. Těžaři se tak stali strategickým partnerem obce pro rekonstrukci objektu a zajistí budoucí provoz hotelu Klínovec. "Jsem velmi rád, že se hotelu ujme tak silná skupina a že obec naváže partnersky zajímavý vztah," uvedl Jan Horník, starosta Božího Daru (STAN).

Skupina Sokolovská uhelná a SUAS GROUP na obcí vyhlášený pronájem hotelového komplexu Klínovec zareagovala jako jediná a podle starosty Horníka splnila všechny požadované podmínky pronájmu. Ten je stanovený na pětadvacet let. Nájemné po kolaudaci stavby božídarská radnice stanovila na 3,5 milionu bez DPH ročně. Ten ale podle starosty Horníka uhradí nový pronájemce hotelu dopředu, protože dotaci, která může být až do 420 milionů z Fondu spravedlivé transformace, musí Boží Dar doplnit vlastním podílem, jenž činí 63 milionů. A na to Boží Dar nemá v rozpočtu peníze.

Karlovarské řidiče čeká zkouška ohněm. Na týden se uzavře přejezd v Tuhnicích

Skupina Sokolovská uhelná a SUAS GROUP podala nabídku na pronájem pronájmu pozemku a budov hotelového komplexu Horského hotelu Klínovec prostřednictvím své společnosti Windsor Spa Hotel. "Vedla ji k tomu snaha o udržitelný rozvoj území a cestovního ruchu. V současnosti má skupina ve svém portfoliu hotely v lázeňském centru Karlových Varů s obdobnými nároky na provoz a v případě hotelu Windsor v Lázních III i zkušenost s úpravami památkově chráněné budovy," uvedla Jana Pavlíková, mluvčí Sokolovské uhelné a SUAS GROUP. A právě to byla, mimo jiných, jedna z podmínek pronájmu. Po novém nájemci město také požaduje po dokončení rekonstrukce , aby hotel disponoval cca 80 lůžky a musí mít minimálně tříhvězdičkový standard.

Podle Pavla Tomka, předsedy dozorčí rady skupiny Sokolovská uhelná a SUAS GROUP tvoří Hotel Klínovec a okolí jedinečný celek a je symbolickou dominantou nejvyššího vrcholu Krušných hor. "Budova dlouhodobě chátrá a nevyužité zůstává i její okolí. Osud tohoto místa nám rozhodně není lhostejný a věříme, že se městu Boží Dar podaří dotáhnout do úspěšného konce proces získání dotace na obnovu hotelu a okolí v rámci Operačního programu Spravedlivá transformace. Na území Krušných hor by se měl cestovní ruch rozvíjet udržitelnou cestou a citlivě, s ohledem na potřeby místních obyvatel. Máme vážný zájem o spolupráci na budoucí vizi využití hotelu a z toho důvodu jsme podali nabídku na pronájem," dodal Pavel Tomek.

Řeka Ohře ukrývala u Tuhnic mrtvolu. Jde o další tragédii za poslední roky

Windsor Spa Hotel, člen skupiny SUAS GROUP, nabídne Božímu Daru zapojení se do jednotlivých fází vzniku projektu obnovy, pomoc s vypracováním projektové a prováděcí dokumentace a další služby. „Dokážeme samozřejmě vytvořit energeticky úsporné řešení provozu hotelu včetně takzvaných smart řešení, která zajistí udržitelný chod celého komplexu v souladu s nároky na ochranu životního prostředí. Žijeme v tomhle kraji a vnímáme unikátní genius loci Krušnohoří i požadavky rozvoje cestovního ruchu, který nemůže probíhat živelně,“ zdůraznil Pavel Tomek.

Podle něho by v budoucnu měl být Hotel Klínovec moderním a svěžím zařízením s rozmanitou nabídkou služeb pro své hosty, návštěvníky okolních skiareálů, cyklisty, turisty, rodiny s dětmi i pro aktivní seniory. Při naplňování této myšlenky by společnost Windsor Spa Hotel ráda spolupracovala s městem Boží Dar, s destinačním managementem Krušnohoří a dalšími stakeholdery v okolí. „Jako zodpovědný zaměstnavatel bychom chtěli vytvořit pracovní místa pro kvalifikované zaměstnance i další pracovní síly z Karlovarského, případně i ze sousedního Ústeckého kraje. Provoz hotelu však musí být také ekonomicky udržitelný po celou dobu trvání nájemní smlouvy s platností 25 let,“ uzavřel Pavel Tomek.

Jan Šebek, třetí nejlepší světový barman, připravuje koktejly v Karlových Varech

Boží Dar je majitelem celého krušnohorského areálu, z něhož je nyní funkční jen kamenná rozhledna, a to od roku 2003. Před několika lety se město snažilo hotel za 20 milionů prodat, ovšem marně. Zájemce o koupi město nenašlo.