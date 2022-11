Je to už dvacet let, co Hotel Klínovec hostil své poslední návštěvníky. Tato památkově chráněná dominanta celého českého Krušnohoří dlouhé roky čeká na své další využití. Plány, které s ním má aktuálně město Boží Dar jako jeho majitel, dávají naději, že by se tento stav mohl konečně zvrátit k lepšímu. Jak už Deník informoval, rekonstrukce Hotelu Klínovec je totiž na seznamu projektů Fondu spravedlivé transformace, v rámci níž může Karlovarský kraj čerpat miliardy korun z Evropské unie.

"Příslib je, že bychom do letošních Vánoc mohli mít hotové všechny průzkumy, kterých je celkem asi deset. Jedná se konkrétně o posudky statický, mykologický, ale i radonový, geologický a další. Také bychom měli mít do konce roku už hotovou studii proveditelnosti," uvedl starosta Božího Daru Jan Horník.

Právě zjištění skutečného stavu dominantní památky bude mít na následné kroky zásadní vliv. Ze zchátralého hotelu vypadávají z hrázděného zdiva cihly, trámy jsou ztrouchnivělé. Náklady na rekonstrukci se odhadují na stovky milionů korun. To, jak dlouho bude trvat a kdy se s ní vůbec začne, má vyplynout právě ze studie proveditelnosti. "Naším předpokladem je, že by se opravený hotel mohl otevřít v roce 2028 nebo 2029. Musíme si totiž uvědomit, že budeme stavět na nejvyšším místě celého severozápadu, kde je tedy logicky stavební sezona kvůli přírodním podmínkám mnohem kratší," zdůraznil božídarský starosta.

I když nejvýše položené české město doufá, že na akci získá finanční prostředky z Evropské unie, nevyhne se spolupráci se silným partnerem. "Rádi bychom co nejdříve vypsali záměr pro oslovení strategického partnera. K tomu přistoupíme až po všech průzkumech a zhotovení studie proveditelnosti. Hotel by samozřejmě zůstal ve vlastnictví Božího Daru a tento partner by ho dostal do dlouhodobého pronájmu a sám by ho provozoval. Předpoklad je padesát až šedesát let. Tento partner by se s námi podílel i na financování rekonstrukce. Pokud bychom získali peníze z Fondu spravedlivé transformace, byl by to náš podíl na investici. My bychom vložili devadesát procent nákladů a provozovatel zbývajících deset," upřesnil Horník.

Vedení Božího Daru chce objektu vrátit jeho původní smysl, cílem je tedy znovuzprovoznění hotelu, který by měl i své zázemí, jako třeba prostory pro lyžařskou školičku, kvalitní lyžárny, ale i své vlastní balneozařízení. "Dříve jsme také uvažovali, že bychom v hotelu vybudovali kvalitní občerstvení pro návštěvníky Klínovce, ale nakonec jsme dospěli k názoru, že toto je záležitostí skiareálů. Chceme se soustředit na vybudování slušného horského hotelu, který by nabídl kapacitu dvě stě lůžek. Součástí této velké akce bude samozřejmě i rekonstrukce dvou sálů, které se v památce nacházejí," uzavřel starosta Horník.

Součástí krušnohorské dominanty je také zděná osmiboká věž o výšce 24 metrů, která má krytou ochozovou plošinu. Do věže vede 75 kamenných schodů. Její vrchol nabízí neuvěřitelný výhled. Při dobrých rozptylových podmínkách je totiž vidět dokonce i Sněžka, Milešovka, Říp, Petřínská rozhledna či Bílá Hora. Věž byla dokonce do roku 1998 nejvýše se nacházející rozhlednou v České republice. Hotel není první stavbou, která byla na vrcholu Klínovce postavená. Tou první byla dřevěná pyramida z roku 1817, která ale vyhořela. Stavba rozhledny začala v roce 1883, stavba hotelu pak o 17 let později.