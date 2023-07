Houbaři, pozor! Pozvolna se zvyšuje pravděpodobnost růstu hub. V tomto okamžiku je největší v Karlovarském kraji a v horských oblastech. Přesně to hlásí 4eský hydrometeorologové, kteří mapují oblasti v celé České republice. Souhlasí s nimi i mykologové, kteří říkají, že pokud vydrží tento ráz počasí, mají se houbaři na co těšit.

Houbaře v Karlovarském kraji čekají žně. Mají si připravit kosy a nůše. | Foto: Mykologický klub Slavkovský les

Obecně platí, že houby začínají nejvíce růst po vydatných deštích, zhruba 10 dní po nich. Musí následovat teplé, nikoliv horké počasí. Za těchto podmínek lze očekávat houbařské žně od července do září. Podle mykologů se dlouhodobější vedra podepsala

"Pokud budou srážky jako doposud tak samozřejmě houby budou a to i přesto, že se dlouhodobá vedra podepsala na mykologickém životě, hlavně na podhoubí. To se zničilo, uschlo a nějaký čas trvá, než se vzpamatuje. Platí to, že když jsou sucha a po nich začne pršet, tak ta setrvačnost trvá deset čtrnáct dnů, než se objeví houby o které máme zájem, které konzumujeme. Je celá řada hub dřevokazných, špičky, které se nejí, které reagují na povrchovou vlhkost a srážky okamžitě. Ale hřibovité houby nebo lišky reagují na vlhkost později. Já doufám, že se při tomto rázu počasí objeví," říká mykolog Tomáš Janda.

Konec zvýšeného nebezpečí vzniku požárů, v Karlovarském kraji prší

Podle něj je také celá řada výborných jedlých hub lupenatých, růžovky, masáky, ryzce, holuběnky a další houby, které lidé sbírají a připravují si z nich oblíbené pochoutky.

"Tyto druhy hub se musí trošku znát, aby člověk nesebral něco jedovatého. Na sociálních sítích je mykologická poradna. Když lidé houbu vyfotí a pověsí ji na tyto stránky s dotazem o co jde, tak je tam řada výborných mykologů, kteří nejistému houbaři poradí. Radím však vyfotit houbu pokud možno co nejostřeji. Nemají rádi rozmazané fotky u kterých pak nevidí typické znaky. U lupenatých hub potřebují například vidět spodek jak jsou připojené lupeny, barvu, jak je slupitelná pokožka klobouku, jakou to má chuť a tak dále. Pokud to nelze určit, tak to tak mykologové rovnou napíší, aby nedošlo k záměně a člověk se nevystavoval nebezpečí konzumace nějaké neznámé houby," radí Janda.

Dalších dvanáct lidí chtělo podvodem získat řidičák, policie je obvinila

Pokud jde o místa, které jsou takzvaným houbařským rájem, i mykologové sledují hydrometeorology a místa kde je vlhko. A poté má každý svá místa, která neprozradí.

S mykology souhlasí i Rudolf Kovařík, který v Šindelové na Kraslicku, které je houbařských rájem, sleduje počasí několik desítek let. "Ať si houbaři připraví, hrábě, kosy a nůše," říká s nadsázkou. Do lesů podle něj nyní spadne 50 milimetrů srážek, což znamená, že se voda dostane až dolů. V těchto dnech v našem regionu navíc napršelo přes 30 litrů srážek na jeden metr čtvereční. "To tu nebylo od března. I v následujících dnech budou pokračovat srážky a teploty půjdou nahoru i dolů. Houbaři se budou až divit, kolik hub se u nás objeví," dodává Kovařík.