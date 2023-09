Letošní houbařská sezóna je na svém vrcholu, k čemuž na rozdíl od loňska pomáhá i počasí. Daří se i pýchavkám obrovským, neboli vatovcům obrovským, což je oficiální název. Na ty ovšem labužníci běžně ve volné přírodě jen tak nenarazí, ale řadě lidem vyrůstají právě v tomto období na zahradách. Pýchavce obří se daří právě tam. Lidé si ji ovšem mohou pěstovat i sami, když si zakoupí sadbu například v podobě naočkovaného obilí, které je možné sázet po odeznění posledních mrazíků až do listopadu.

Vatovec obrovský alias pýchavka obrovská je vyhledávanou kulinářskou lahůdkou. | Foto: Deník/Jana Kopecká

Bez sebemenší snahy rostou pýchavky obrovské na zahradě i paní Kamile z Karlovarska. Ta si nepřála být zveřejněna pod celým svým jménem. „Kdybych zveřejnila své jméno i lokalitu, kde bydlím, asi bych měla u nás nezvané návštěvníky, o které opravdu nestojím,“ zdůvodňuje svůj postoj paní Kamila.

Pochlubila se ale jedním svým posledním úlovkem, který měl v průměru pouhých přibližně dvacet centimetrů. Mnohem větší exempláře totiž dosahují standardně až k 70 centimetrům, a bývají ještě větší. „Na zahradě nám rostou na louce, kde stojí lípa. Za sezónu jich nasbíráme i čtyřicet. Řízky z nich jsou nejlepším smaženým jídlem, co jsem kdy jedla. Přirovnala bych to ke smaženému sýru,“ říká Kamila.

Z houby se musí svléknout horní vrstva, pýchavka se pak nakrájí na plátky a klasicky obalí. „A nebo z ní vaříme omáčku. To si na másle osmahneme cibulku, přidáme do ní následně mouku, a vytvoříme si jíšku. Pýchavku pokrájíme a vložíme do směsi, podlijeme studenou vodou a vše přivedeme k varu. Vaříme asi půl hodinu. Pak přidáme smetanu a vše rozmixujeme. Co k pýchavkové omáčce podáváme? My u nás doma rýži,“ dodává paní Kamila.

Vatovci obrovskému se ve volné přírodě daří dobře tam, kde rostou hojně kopřivy a nebo v blízkosti hnoje. Podle odborníků jsou chuťově nejlepší ovšem menší houby, tedy ty do velikosti fotbalového míče, protože bývají tvrdé a nebývají napadeny ještě hmyzem. Konzumují se pouze plodnice, které mají uvnitř bílou dužinu.

