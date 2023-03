Visutý dřevěný most, který spojuje břehy řeky Ohře v unikátní a velmi oblíbené lokalitě Svatošské skály, bude zachráněn. Ještě před časem se totiž uvažovalo o tom, že by po nedávné dostavbě nedalekého mostu, který se nachází v areálu Dětský ráj Svatošky, nemusel být obnoven. Současný stav houpacího mostu čili houpačáku, jak se mu lidově mezi místními říká, je ale natolik špatný, že ho musel vlastník město Loket nechat na přelomu roku uzavřít. Vedení Lokte ovšem plánuje jeho zásadní rekonstrukci.

"Stav lávky byl téměř havarijní a provoz na něm už by nebyl bezpečný. Naštěstí se pár metrů od něho nachází nový most, takže oba břehy zůstanou propojeny i přesto, že jsme museli nechat houpací most uzavřít," vysvětlil loketský místostarosta Petr Zahradníček. Že může být přechod po lávce skutečně nebezpečný, svědčí i fakt, že Loket nechal oba její konce ohradit bedněním, které případné hazardéry odradí od vstupu na ni.

Jak místostarosta Zahradníček potvrdil, ještě donedávna se uvažovalo o tom, že až lávka doslouží a postaví se nedaleký nový most, opravovat se už nebude. "Je nám ale všem jasné, že k tomuto místu houpací most zkrátka patří. Je další dominantou této lokality, která ji ještě více zatraktivňuje a ještě více z ní dělá genia loci. Musí být proto zachována. Její opravu, která bude generální, už jsme v rámci projektů přihlásili do programu Itika, na nějž můžeme čerpat finanční prostředky z Evropské unie. Na opravu jsme připraveni, bohužel ale stále čekáme na spuštění tohoto programu," nastínil loketský místostarosta.

Podle něho jsou náklady na generální rekonstrukci odhadovány na 6,5 milionu korun, přičemž z programu Itika by Loket mohl čerpat téměř celou částku, spoluúčast vlastníka se pohybuje kolem 300 tisíc korun. "Doufáme, že program bude spuštěn do léta. Oprava bude trvat pravděpodobně asi půl roku, a proto je jasné, že v letošním roce se už nová lávka nezprovozní," konstatoval Zahradníček s tím, že v rámci rekonstrukce dojde k menší změně podoby houpacího mostu. Ten nový už nebude tolik prohnutý, za což bude moci především jeho jiná konstrukce.

Atraktivita Svatošských skal stoupá v posledních letech i díky zapojení do páteřní cyklostezky, které vede podél řeky Ohře od hranic s Německem až k Šemnici, tedy téměř až k Ústeckému kraji. Houpací most kdysi sloužil především jen pěším turistům, v současné době jím podle Zahradníčka během sezóny projde až 100 tisíc návštěvníků. Při představě, že sezóna začíná v květnu a končí v září, je to kolem 700 lidí denně. "Nároky na tento dřevěný most jsou tedy opravdu enormní, přitom měl sloužit jen pro chodce," uzavřel loketský místostarosta.

Svatošské skály jsou od roku 1933 národní přírodní památkou, za což vděčí ojedinělým žulovým skalním útvarům na levém břehu Ohře, kterým se říká Svatební průchod. Ve Svatošských skalách se nacházejí vzácné či dokonce ohrožené druhy rostlin i živočichů. I proto se místo stalo součástí evropsky významné lokality Kaňon Ohře, která je navíc zahrnutá do soustavy Natura 2000. K místu se váže několik legend o Janu Svatošovi (německy Hans Heiling) a svatebním průvodu. Ta nejznámější vypráví o tom, že Svatoše a průvod svatebčanů nechala zkamenět vodní víla, protože Svatoš porušil slib, že se nikdy neožení. V další legendě se říká, že průvod nechal proměnit v kámen sám Svatoš, který si na pomoc přivolal Ďábla, protože si ho krásná Eliška, kterou miloval, nechtěla vzít.

Magické místo navštívilo mnoho známých osobností - Johann Wolfgang Goethe či Sigmund Freud, dokonce inspirovalo v umělecké tvorbě i bratry Grimmy.