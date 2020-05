Návštěva hradů a zámků ale nebude tak jednoduchá, jak byli lidé zvyklí. Budou se v nich totiž muset stále dodržovat přísná pravidla, včetně dodržení dostatečných odstupů. V každém objektu bude například stojan s dezinfekcí. Počet návštěvníků v jednotlivých skupinách budou památkáři regulovat podle velikosti objektu. V některých památkách už to mají vyřešeno, jinde o opatřeních ještě jednají.

BEČOV BUDE PILOTNÍ

Správci památek v regionu se na tento den už nyní připravují. „Státní hrad a zámek Bečov nad Teplou byl díky své připravenosti vybrán vedením Národního památkového ústavu pro provedení pilotního testu provázenís ochrannými prostředky, to znamená s rouškou, štítemz 3D tiskárny, rukavicemi, zvýšenou dezinfekcí a dalšími bezpečnostními opatřeními,“ uvedl bečovský kastelán.

„Abychom trochu odlehčili našim průvodcům a průvodkyním, připravujeme v expozici relikviáře svatého Maura provázení pomocí vestavěného audioguidu s přidanými zvukovými efekty. Dále přijímáme další bezpečnostní opatření, jako snížení počtu návštěvníků ve skupinách, omezení prodeje suvenýrů či pevné stanovení časů prohlídek, na které si bude možné koupit vstupenku online. Nyní jsou dokončovány generální úklidové práce, které díky uzavření mohly být letos mnohem důkladnější. Také dokončujeme údržbu exteriéru s instalací všech venkovních prvků. Na obnovení provozu se těšíme a věříme, že jej zvládneme,“ řekl bečovský kastelán.

KYNŽVART LADÍ PODMÍNKY

Na otevření se těší také v zámku Kynžvart. „Jak budou vypadat prohlídky, respektive za jakých podmínek budou umožněny návštěvy památek, se ještě do detailu neví,“ řekl kastelán kynžvartského zámku Ondřej Cink. V rámci instituce se podle jeho slov diskutují různé scénáře provozu. Neustále se zpřesňují s ohledem na obecně vydávaná pravidla.

„Abychom mohli na Kynžvartu otevřít, musíme splnit obecná nařízení, v této době se zdá téměř jisté, že přivítáme první návštěvníky s rouškami na obličeji. Ty budou ostatně muset míti návštěvníci sami, bez nich nebude možné jít nejen do interiéru zámku, ale ani se zdržovat v areálu,“ uvedl.

Na dvou klíčových místech budou podle jeho slov osazeny bezdotykové dávkovače s dezinfekcí rukou a všechny prostory budou podléhat častějšímu úklidu. Sníží se také počet lidí ve skupině.

LOKET ZPŘÍSTUPNÍ EXTERIÉRY

Hrad Loket se dočkal a konečně může otevřít bránu a přivítat po dvou měsících návštěvníky.

„Dne 11. května budou všem zájemcům zpřístupněny exteriéry hradu, jako je nádvoří, ochozy a věž. Vstup na nádvoří bude zpoplatněn symbolickým poplatkem, který bude určen na zajištění chodu hradu a pomůže mu překlenout toto těžké období,“ říká ředitelka Jana Těžká.

Otevření bude probíhat za zpřísněných hygienických opatření a za podmínek určených státem. Nádvoří hradu bude přístupné denně od 9 do 17 hodin. Za vstup zaplatí dospělí 50 korun, děti do 15 let mohou přijít na hrad zdarma.